Peste 590 de lei în plus la pensie pentru mii de clujeni. Județul Cluj, în topul național la indemnizațiile sociale

Județul Cluj se află printre regiunile din țară unde statul plătește cele mai mari indemnizații sociale pentru completarea pensiilor mici.

Peste 590 de lei în plus la pensie pentru mii de clujeni |Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), la nivel național există 882.735 de pensionari ale căror venituri rezultate din contributivitate se situează sub pragul legal. Pentru aceștia, statul acoperă diferența până la nivelul de 1.281 de lei, sumele acordate fiind cuprinse între 441 și 632 de lei lunar.

Județul Cluj ocupă locul al treilea în topul național la valoarea medie a acestui sprijin financiar, cu un supliment mediu de 596 de lei pe lună acordat beneficiarilor eligibili. Clujul este depășit doar de Maramureș, unde 28.991 de persoane primesc în medie 632 de lei, și Hunedoara, cu o medie de 602 lei. La polul opus se situează județul Tulcea, cu un supliment mediu de doar 441 de lei.

De ce ajung pensiile contributive sub pragul minim

Fiecare pensie se calculează în funcție de cât a muncit și cât a câștigat fiecare om în timpul vieții active. Măsura prin care statul completează veniturile până la pragul de 1.281 de lei este reglementată prin Legea nr. 360/2023. Atunci când pensia calculată pe baza muncii este mai mică decât acest plafon minim, statul acoperă întreaga diferență din bugetul public, notează evz.ro.

Pensia calculată pe baza muncii ajunge sub pragul minim din patru motive principale. Vechimea redusă este o cauză frecventă, mulți beneficiari având doar stagiul minim de cotizare, adică între 15 și 20 de ani de muncă. Salariile mici din timpul activității au generat automat puține puncte de pensie. Totodată, munca în condiții obișnuite nu a adus puncte suplimentare sau sporuri, așa cum se întâmplă în grupele speciale. O altă problemă vine din trecut, când unii angajatori nu au virat la stat toate contribuțiile datorate pentru angajați, iar acest lucru se vede acum în suma finală.

Ajutorul de la stat rămâne o sursă de bază pentru pensionarii cu venituri mici, mai ales că majorările prevăzute de lege au fost oprite. Creșterile estimate la 12% pentru începutul anului 2025 și la 7% pentru începutul anului 2026 nu s-au aplicat, iar autoritățile discută despre menținerea acestei măsuri și în 2027.

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