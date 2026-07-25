A două dronă în două zile, doborâtă de armata română. Un avion F-16 a intervenit în apropierea frontierei cu Ucraina

O nouă dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă sâmbătă dimineață, 25 iulie, de o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române.

A două dronă în două zile, doborâtă de armata română / Foto: mapn.ro

O dronă care a intrat ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă sâmbătă dimineață de un avion F-16 Fighting Falcon al Forțelor Aeriene Române. Este al doilea astfel de incident în decurs de două zile, după ce o altă dronă a fost neutralizată vineri, în aceeași zonă de la granița cu Ucraina, notează Agerpres.ro

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că sistemele de supraveghere radar au detectat, sâmbătă, la ora 08:22, o nouă țintă aeriană care a pătruns ilegal în spațiul aerian național.

După ce drona a fost detectată pe radarele MApN, două avioane F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă, au fost trimise pentru interceptare. Aparatul de zbor a fost identificat și doborât în jurul orei 08:34, într-o zonă nelocuită aflată la aproximativ 9,6 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, în apropierea graniței cu Ucraina.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță și că nu a existat niciun pericol pentru populație.

„Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”, a transmis instituția.

Ministerul a mai anunțat că monitorizează permanent situația din spațiul aerian al României și colaborează cu structurile aliate pentru gestionarea unor astfel de incidente.

Potrivit postării publicate de președintele Nicușor Dan, drona a fost doborâtă de un pilot român aflat la manșa unui avion F-16, în apropierea localității Sfântu Gheorghe din Delta Dunării.

Și vicepremierul și ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a transmis că drona a fost detectată la ora 08:22 și neutralizată 12 minute mai târziu, la aproximativ 9,6 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

Este al doilea incident de acest fel înregistrat în ultimele două zile. Vineri, o altă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de Forțele Aeriene Române, în aceeași zonă de la granița cu Ucraina, ceea ce arată că autoritățile rămân în alertă pe fondul incidentelor produse în apropierea frontierei estice.

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