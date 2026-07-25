„U” Cluj a vrut să joace pe Cluj Arena și era gata să plătească 250.000 de euro. De ce a picat înțelegerea

Universitatea Cluj nu va putea evolua pe Cluj Arena nici în cazul în care va trece de Brann Bergen și se va califica în turul următor al cupelor europene. Președintele clubului, Radu Constantea a explicat motivele pentru care „studenții” nu vor putea juca pe Cluj Arena.

Radu Constantea a explicat motivele pentru care „studenții” nu vor putea juca pe Cluj Arena. / Foto: Radu Constantea- Facebook

Universitatea Cluj nu va putea juca pe Cluj Arena nici în cazul în care va trece de Brann Bergen și va trece în turul următor al cupelor europene. Anunțul a fost făcut de președintele clubului, Radu Constantea, care a explicat că au existat discuții pentru ca echipa să revină pe stadionul din Cluj, însă costurile și riscurile generate de organizarea festivalului UNTOLD au făcut imposibil acest lucru, notează PrimaSport.ro

Oficialul de la „U” Cluj a declarat după remiza cu Brann, scor 2-2, șansele de calificare rămân deschise, chiar dacă formația norvegiană pornește cu prima șansă.

„La un moment dat eram destul de resemnați în privința șanselor. Dacă mergeam cu 0-2 în Norvegia, șansele erau aproape minime. Brann rămâne echipa favorită, au fost echipa care a dominat”, a spus Radu Constantea la Prima Sport.

Clubul era dispus să achite aproape 250.000 de euro

Radu Constantea a dezvăluit că reprezentanții clubului au purtat discuții pentru ca meciurile europene să se dispute pe Cluj Arena, chiar dacă stadionul este ocupat în această perioadă de pregătirile pentru festivalul UNTOLD.

Potrivit acestuia, organizatorii festivalului și-au dat acordul de principiu, însă costurile suplimentare generate de modificarea programului de amenajare au fost foarte mari.

„Au fost discuții de principiu să jucăm pe Cluj Arena, indiferent dacă era vorba de Conference League sau Europa League. Am primit «OK», am intrat în toate detaliile privind costurile suplimentare pe care UNTOLD le avea. S-a ajuns la niște sume destul de mari, pe care noi eram dispuși să le achităm, undeva spre 250.000 de euro”, a explicat oficialul clubului.

Ulterior, au apărut și probleme legate de calendarul lucrărilor de amenajare a festivalului. În cazul unor condiții meteo nefavorabile, exista riscul ca organizatorii să nu poată recupera timpul pierdut, motiv pentru care varianta disputării meciului pe Cluj Arena a fost abandonată.

„După aceea au apărut anumite riscuri. Dacă există vreme nefavorabilă, nu vor putea lucra în anumite zile. Nici dacă vom trece de Brann nu vom juca pe Cluj Arena, vom rămâne la Sfântu Gheorghe. Pentru noi e un mare minus, la fel a fost și anul trecut, când am jucat la Sibiu. E un pic frustrant, că te lupți un an și nu joci acasă”, a mai spus Radu Constantea.

Universitatea Cluj a disputat prima manșă cu Brann la Sfântu Gheorghe, deoarece Cluj Arena este indisponibilă din cauza pregătirilor pentru UNTOLD, festival care va avea loc în perioada 6-9 august.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: