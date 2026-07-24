Deputatul Ovidiu Cîmpean, reacție tranșantă în problema deblocării posturilor din Sănătate: „Foștii miniștri trebuie să răspundă pentru ce au făcut”

Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) critică abordarea fostului ministru Alexandru Rogobete în privința deblocării posturilor din sistemul sanitar, în condițiile în care acesta nu a inițiat măsuri concrete cât timp a condus Ministerul Sănătății: „Există un test simplu pentru sinceritatea unui politician: compari ce spune azi cu ce a făcut când a avut puterea”, spune deputatul clujean.

Deputatul Ovidiu Cîmpean, reacție tranșantă în problema deblocării posturilor din Sănătate: „Foștii miniștri trebuie să răspundă pentru ce au făcut”| Foto: Ovidiu Cîmpean

În condițiile în care ex-ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că a cerut în repetate rânduri deblocarea posturilor din spitale, mai ales în secțiile critice, însă solicitările i-au fost refuzate, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean semnalează că nu a identificat niciun memorandum în acest sens inițiat la Guvern de fostul ministru:

„Alexandru Rogobete cere azi deblocarea posturilor din sănătate. El a fost ministru al Sănătății, iar înainte, secretar de stat la același minister.

Deblocarea posturilor se cere prin memorandum în Guvern. Nu am găsit niciun memorandum inițiat de domnia sa. Aștept să fiu contrazis cu documente, nu cu declarații”, notează parlamentarul liberal Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Deputatul Ovidiu Cîmpean, reacție tranșantă în problema deblocării posturilor din Sănătate: „Foștii miniștri trebuie să răspundă pentru ceea ce au făcut”

Mai mult, după cum arată deputatul Ovidiu Cîmpean, România a pierdut finanțări importante din PNRR pentru sectorul medical:

„Cel mai grav rămâne capitolul spitalelor. România avea 27 de spitale finanțate prin PNRR. Au rămas 8. Am pierdut sute de milioane de euro pentru aceste spitale.

Deciziile păguboase s-au luat în mandatul ministrului Rafila, când domnul Rogobete era secretarul de stat responsabil de PNRR la Ministerul Sănătății. Apoi a condus el însuși ministerul. Am lucrat 16 ani cu fonduri europene la Cluj. Pierderea fondurilor europene înseamnă decizii proaste”, spune parlamentarul liberal de Cluj.

În acest sens, Ovidiu Cîmpean arată că sistemul medical are nevoie de personal calificat acolo unde există deficit, însă evaluarea modului în care sunt utilizate resursele publice trebuie să reprezinte un criteriu esențial. De altfel, foștii miniștri trebuie să fie responsabili pentru deciziile luate:

„Domnule Rogobete, sistemul de sănătate are probleme reale. Am tot respectul pentru medicii, asistenții și infirmierii care au protestat. Nemulțumirile lor sunt reale. Sistemul are nevoie de mai mulți medici acolo unde există deficit, de finanțare mai bună și de condiții care să-i păstreze pe tinerii specialiști în România.

Dar cu toții știm că în Guvern, conversațiile private nu deblochează posturi. Documentele oficiale, avizele și hotărârile o fac.

De aceea, răspundeți simplu:

Câte memorandumuri pentru deblocarea posturilor ați inițiat în mandatul dumneavoastră?

Pentru câte posturi?

Când le-ați transmis și până unde au ajuns în circuitul de avizare?

Publicați documentele.

Trebuie să angajăm medici și personal medical acolo unde există un deficit real. Dar trebuie să avem și curajul de a opri risipa, de a evalua performanța și de a nu finanța automat orice organigramă solicitată.

Foștii miniștri trebuie să răspundă pentru ceea ce au făcut atunci când aveau puterea să decidă, nu doar să strige după ce au plecat din funcție”, notează parlamentarul Ovidiu Cîmpean.

Tema reformei salarizării unitare nu a fost ocolită de deputatul liberal, care a criticat PSD pentru tergiversarea acestui proiect, care reprezintă un jalon asumat prin PNRR:

„Și o întrebare pentru toți liderii PSD care strigă acum că noua lege a salarizării îi nemulțumește pe toți:â

Unde este legea voastră a salarizării, cea care «mulțumește pe toată lumea»?

Nu există.

Există doar legi asumate și legi amânate.

Legea salarizării unitare este jalon în PNRR, cu sute de milioane de euro condiționate de ea. Ați avut Ministerul Muncii ani de zile. Ați avut miniștri, majorități și timp. Nu ați livrat-o. Ați amânat soluția iar acum strigați de pe margine la cei care o repară contra cronometru.

Asta nu e opoziție, e tupeu și fugă de răspundere”, a adăugat deputatul de Cluj Ovidiu Cîmpean (PNL) în mesajul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: