Șantierul Spitalului Pediatric Monobloc din Borhanci avansează. Noi imagini din teren

Lucrările de construire a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din cartierul clujean Borhanci continuă într-un ritm susținut.

Șantierul Spitalului Pediatric Monobloc din Borhanci avansează. Noi imagini din teren / Foto: Legat de Cluj- Youtube

Lucrările la viitoarea cea mai modernă unitate pediatrică din România continua în ritm susținut. O serie de noi imagini video publicate pe YouTube surprind stadiul actual al proiectului, și arată cum se lucrează în teren pe cel mai mare șantier din județ.

Noul spital va fi cea mai modernă unitate pentru copii din România. Toate secțiile vor funcționa într-o singură clădire. Când va fi gata, spitalul va avea 506 paturi pentru internări de lungă durată, 51 de paturi pentru spitalizare de o zi și 30 de paturi la Terapie Intensivă (ATI).

Reamintim că, recent, șantierul a depășit faza fundațiilor și a ajuns la cota zero pe o parte din amplasament. Constructorii lucrează la realizarea structurilor de elevație, respectiv elementele supraterane situate între nivelul solului și placa parterului. În paralel, se execută lucrări la fundațiile speciale cu incluziuni rigide și perne de transfer, se realizează hidroizolațiile și se toarnă beton în tunelurile subterane. Conducerea Consiliului Județean Cluj a precizat că proiectul reprezintă „o prioritate absolută” a administrației locale.

Buget record alocat de Consiliul Județean Cluj pentru domeniul sanitar

Cel mai mare buget din istoria Consiliului Județean Cluj este destinat sănătății. Aproape 300 de milioane de lei sunt prevăzuți pentru proiectele medicale. Consiliul Județean Cluj a aprobat alocarea pentru investiții în domeniul sanitar, în anul 2026, a unor fonduri în cuantum de 295.549.120 de lei, din bugetul total al județului de 1,8 miliarde de lei.

Cea mai mare sumă de bani, respectiv 215.000.000 de lei, este destinată continuării lucrărilor de edificare a Spitalului Pediatric Monobloc. În același timp, 70.359.320 de lei au fost prevăzuți în bugetul instituției pentru susținerea proiectelor cu finanțare europeană care vizează în special investiții la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și al Spitalului Clinic de Recuperare. De asemenea, pentru cele 18 unități sanitare situate pe raza județului Cluj suma cuprinsă în buget este de 10.189.800 de lei.

În cazul celor cinci spitale aflate în subordinea administrației județene, au fost alocați în total l 4.000.000 de lei, banii urmând a fi utilizați cu preponderență pentru achiziționarea de dotări medicale și întocmirea documentațiilor necesare realizării proiectelor de investiții:

Spitalul Clinic de Recuperare - 850.000 de lei

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa - 800.000 de lei

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” - 800.000 de lei

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase - 800.000 de lei

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii - 750.000 de lei

În cazul celorlalte 13 instituții spitalicești din județul Cluj aflate în subordinea altor autorități locale ori centrale suma totală alocată este de 6.189.800 de lei astfel:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca – 2.589.800 de lei

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca - 500.000 de lei

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca - 500.000 de lei

Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca - 500.000 de lei

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” Cluj-Napoca - 500.000 de lei

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca - 200.000 de lei

Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca - 200.000 de lei

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca - 200.000 de lei

Spitalul Orășenesc Huedin - 200.000 de lei

Spitalul Municipal Turda - 200.000 de lei

Spitalul Municipal Gherla - 200.000 de lei

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii - 200.000 de lei

Spitalul Municipal Dej - 200.000 de lei

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