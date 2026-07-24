Peste 58 de tone de deșeuri, colectate în primele trei zile de la deschiderea Centrului integrat de colectare selectivă din Cluj

Peste 180 de clujeni au folosit noul Centru de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar din Cluj-Napoca. În primele trei zile au fost colectate 58 de tone de deșeuri.

Peste 58 de tone de deșeuri, colectate în primele trei zile de la deschiderea Centrului integrat de colectare selectivă din Cluj|Foto: primariaclujnapoca.ro

58 de tone de deșeuri colectate în primele 3 zile la CAV - noul Centru de colectare separată cu aport voluntar - de pe strada Platanilor.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, primarul Emil Boc le-a mulțumit clujenilor pentru implicare.

Peste 58 de tone de deșeuri, colectate în primele trei zile de la deschiderea Centrului integrat de colectare selectivă din Cluj

Edilul a arătat că, în prealabil, este important ca deșeurile să fie sortate și separate pe fiecare tip, pentru eficientizarea fluxurilor de la centrul de colectare.

„Peste 180 de clujeni au folosit deja noul Centru de colectare separată cu aport voluntar. 58 tone de deșeuri au fost colectate în primele 3 zile de la deschidere.

Mulțumim, dragi clujeni, pentru grija pe care o aveți pentru a avea un mediu curat și un oraș așa cum ni-l dorim fiecare!

Menționez că e important să aduceți deșeurile sortate / separate pe fiecare tip, astfel încât să eficientizăm fluxurile la locație și să nu fie nevoit personalul să refuze transportul”, a transmis primarul Emil Boc.

Deschiderea Centrului integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar a trezit un interes crescut în rândul clujenilor|Foto: monitorulcj.ro

Centrul a fost realizat de Primăria Cluj-Napoca în urma unei investiții de 29,6 milioane de lei, finanțate prin PNRR.

Colectare gratuită la CAV, noul Centru de prelucrare a deșeurilor din Cluj

Serviciul este gratuit și se adresează persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, care au un contract de salubrizare valabil.

Accesul se realizează pe baza cărții de identitate - astfel este verificat domiciliul și valabilitatea contractului de salubrizare, care poate fi în nume personal (pentru persoanele care locuiesc la casă) sau făcut de către asociația de proprietari/locatari (în cazul blocurilor de locuințe).

Noul Centru reprezintă o soluție concretă și modernă pentru predarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate prin sistemul obișnuit|Foto: primariaclujnapoca.ro

La centru pot fi predate o diversitate mare de deșeuri provenite din gospodării, inclusiv:

*mobilier și obiecte voluminoase;

*echipamente electrice și electrocasnice;

*textile, hârtie, carton, plastic și sticlă;

*deșeuri vegetale și materiale rezultate din renovări;

*anvelope, baterii și acumulatori;

*medicamente expirate și uleiuri uzate.

Pentru unele categorii sunt prevăzute limite cantitative zilnice sau anuale, conform regulamentului publicat pe site-ul Primăriei.

Centrul nu preia deșeurile menajere obișnuite, colectate prin serviciul curent de salubritate, și nici deșeuri provenite de la agenți economici.

Deșeurile sunt cântărite la intrare, iar utilizatorii primesc instrucțiuni privind zona și containerul în care trebuie să le depoziteze.

În incinta centrului sunt permise autoturismele, furgonetele și autoutilitarele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, precum și vehiculele cu remorcă utilizate pentru transportul deșeurilor.

Centrul este dotat cu instalații și echipamente pentru sortarea, mărunțirea, compactarea și valorificarea diferitelor categorii de deșeuri.

Noul CAV- Centru de colectare separată cu aport voluntar, situat pe strada Platanilor, a fost inaugurat luni, 20 iulie. Investiția urmărește reducerea depozitării necontrolate, recuperarea materialelor reciclabile și reintroducerea acestora în circuitul economic, pentru un oraș mai curat și mai responsabil.

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