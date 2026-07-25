E oficial! Andrei Coubiș pleacă de la „U” Cluj în Anglia, la Lincoln City

Afacere de trei milioane de euro pentru „U” Cluj. Fundașul central Andrei Coubiș pleacă din Ardeal direct în eșalonul secund din Anglia, după ce clujenii au bătut palma cu englezii de la Lincoln City.

Andrei Coubiș pleacă de la „U” Cluj în Anglia, la Lincoln City | Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a ajuns la un acord pentru transferul fundașului central Andrei Coubiș la clubul englez Lincoln City, echipă care va evolua în Championship, Liga a 2-a din Marea Britanie.

Mutarea fundașului în vârstă de 22 de ani aduce o sumă uriașă în contul Universității Cluj. Englezii au achitat nu mai puțin de trei milioane de euro în schimbul jucătorului, mutarea fiind o sumă importantă pentru Universitatea Cluj și pentru Campionatul României.

Trecerea lui Coubiș în Anglia vine după o perioadă scurtă pe Cluj Arena. Adus în perioada de mercato din iarnă de la AC Milan pentru suma de 125.000 de euro, după o perioadă în care fusese împrumutat la Sampdoria în Italia, fundașul central a adunat 20 de prezențe în tricoul alb-negru și a reușit să marcheze două goluri și o fază decisivă.

Jucătorul a atras atenția și formației Trabzonspor din Turcia, însă ofertă din Championship a făcut cu ochiul celor de la „U”. Deși în ultima perioadă a fost anunțat ca fiind accidentat, Coubiș a fost menajat de staff-ul tehnic pentru a evita orice risc de accidentare înainte de semnarea contractului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: