Schimbare pentru banii Europei. BCE a lansat noile modele de bancnote euro. Cum poți vota designul preferat

Banca Centrala a Europei pregătește prima schimbare radicala a banilor din ultimii 24 de ani. Europenii sunt invitați să aleagă între modele de bancnote.

BCE a lansat noile modele de bancnote euro / Foto: BCE.ro

BCE a prezentat propunerile grafice preselectate pentru următoarea ediție de bancnote euro. Propunerile au fost lansate în consultare publică la nivel continental, iar cetățenii UE sunt îndemnați să își exprime opinia în ceea ce privește modul în care vor arăta banii, anunță un comunicat al instituției, citat de Agerpres.ro.

După cum se prezintă în comunicat, cetățenii vor avea de ales între două tematici vizuale: „Cultura europeană” sau „Râuri și păsări ale Europei”.

„Bancnotele euro reprezintă mai mult decât un simplu mijloc de plată, fiind una dintre cele mai palpabile forme de expresie ale Europei. Prin desen și simbolistică, noile bancnote ne vor întări identitatea comună”, a transmis Christine Lagarde, șefa BCE.

Peste 1.200 de idei trecute prin ochiul critic al experților. Cum și unde se votează

Propunerile au fost selectate în urma unui concurs de grafică, care s-a desfășurat la nivelul UE. Au fost primite peste 1.200 de candidaturi din partea unor graficieni, dintre care 25 au fost invitați să elaboreze propuneri grafice pentru una dintre teme sau pentru ambele.

De asemenea, juriul a fost format din 21 de experți din diverse domenii, precum grafică, comunicare, neuroștiință și istorie, nominalizați, fiecare, de o bancă centrală din zona euro. Mai apoi, au fost selectate 10 propuneri grafice, aferente celor două teme.

Consiliul guvernatorilor BCE a realizat un sondaj online, prin care toți cetățenii sunt invitați să își exprime părerea. Sondajul public va rămâne deschis până la data de 21 septembrie 2026. Un sondaj separat, cu aceleași întrebări, va fi realizat în paralel de o companie independentă de studii în rândul unui eșantion reprezentativ de cetățenii din zona euro.

BCE va publica un raport cu rezultatele ambelor sondaje după selectarea graficii finale. Consiliul guvernatorilor va lua decizia finală privind noul design al bancnotelor spre sfârșitul anului. Această decizie va aduna la un loc concluziile juriului, o evaluare tehnică și rezultatele celor două sondaje.

Când vor apărea noile bancnote în buzunarele cetățenilor

După ce vor fi alese, desenele vor fi ajustate și testate înainte de a intra în producție. Este de așteptat ca bancnotele din noua serie să fie puse în circulație în anii următori.

Bancnotele euro vechi își vor păstra valoarea și vor circula în paralel cu cele noi. Aceasta este prima schimbare completă de design a bancnotelor euro de la lansarea lor în anul 2002.

„Reproiectarea bancnotelor euro face parte dintr-un efort pe termen lung al Eurosistemului de a asigura că numerarul rămâne un mijloc de plată sigur, eficient și accesibil, menținând accesul cetățenilor la banii publici și libertatea acestora de a alege modalitatea de plată”, a declarat Piero Cipollone, membru al Comitetului executiv al BCE.

Mai prietenoase cu mediul și mai greu de falsificat

BCE schimbă banii și pentru a integra tehnologii noi care să oprească falsificarea lor. Noile bancnote vor avea elemente de siguranță mai avansate, mai ușor de recunoscut și de folosit de către persoanele cu deficiențe de vedere.

De asemenea, BCE vrea să reducă poluarea: noile bancnote vor rezista mai mult în timp și vor fi fabricate din materiale ecologice, prin procese de producție mai curate.

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