„Coleg surpriză”, în cameră la Bonțida. Cu cine au împărțit festivalierii casele sătenilor?

O familie care a venit la Electric Castle împreună cu copilul lor susține că experiența festivalului a fost umbrită complet de cazarea din Bonțida.

Imagini din locuința închiriată în Bonțida, surprinse în timpul sejurului petrecut de familia venită la Electric Castle. | Foto: Alexandra Marinescu

Participarea unei familii la Electric Castle s-a transformat într-o experiență neplăcută, după ce, potrivit acesteia, cazarea din Bonțida nu a corespuns promisiunilor făcute de proprietar.

Singurul «all inclusive» de care nu aveau nevoie: un șoarece care le-a devenit coleg de cameră, mizerie și un proprietar beat de la prima oră a dimineții.

După ce au plătit 2.500 de lei pentru 4 nopți, oamenii spun că au găsit pe Strada Beltieni 430 o locuință murdară, cu șoareci și condiții improprii. Mama și copilul au dormit în mașină chiar din prima seară, iar ulterior au plecat acasă. Soțul a rămas doar pentru concerte și spune că și el a ajuns să doarmă în autoturism.

Am discutat cu Alexandra Marinescu, una dintre persoanele implicate, care a povestit pas cu pas cum a ajuns familia să trăiască una dintre cele mai neplăcute experiențe din timpul festivalului.

Pentru această cazare, familia formată din doi adulți și un copil spune că a plătit 2.500 de lei pentru patru nopți de Electric Castle. | Foto: Alexandra Marinescu

Cu cine au împărțit festivalierii casele sătenilor?

Alexandra povestește că nu a găsit cazarea pe o platformă specializată.

Potrivit acesteia, a publicat un mesaj într-un grup dedicat Electric Castle, în care căuta o cazare pentru perioada festivalului. La anunț a răspuns Daniel Lăcătuș, care i-a lăsat un comentariu și ulterior au discutat telefonic.

Familia i-a explicat încă de la început că va veni împreună cu un copil și că singura lor condiție este ca locuința să fie curată. „Ne-a arătat doar câteva fotografii din interior. I-am spus că venim cu copilul și că avem nevoie să fie curățenie. Mobila veche nu ne deranja. Nu aveam pretenții de lux, voiam doar să fie curat”, spune femeia.

Ea susține că proprietarul i-ar fi promis că până la sosirea lor va face curățenie generală. „Mi-a spus că va curăța casa, că va scoate tot din ea și chiar că va vărui.”

2.500 de lei pentru o familie cu un copil

Familia a acceptat oferta și a plătit 2.500 de lei pentru cazarea a doi adulți și a unui copil.

În aceeași locuință mai era cazată o altă familie, formată din patru persoane, care, potrivit Alexandrei, ar fi plătit 4.000 de lei. „Noi eram trei persoane, doi adulți și copilul nostru. Cealaltă cameră era ocupată de patru persoane, iar lor li s-au cerut 4.000 de lei.”

„Curățenia promisă nu exista”

Ajunși la fața locului, oamenii spun că au realizat imediat că locuința nu semăna cu ceea ce li se promisese.

Potrivit Alexandrei, casa era murdară, iar curățenia despre care discutaseră înainte de sosire nu fusese făcută. „Se vedea că nu este foarte curat. I-am spus din nou să facă ordine, dar ceea ce găsisem era complet diferit de ceea ce ne imaginam.”

Fotografiile puse la dispoziția redacției surprind camere aglomerate, mobilier vechi și o baie despre care familia spune că nu corespundea condițiilor discutate înainte de sosire.

Excremente de șoarece descoperite în camera închiriată pentru perioada Electric Castle. | Foto: Alexandra Marinescu

„Soțul meu a prins un șoarece viu”

Cel mai grav lucru, spune Alexandra, a fost apariția șoarecilor în casă. „Șoareci au fost și în camera de sus, dar și în camera în care am stat noi.”

Mai mult, femeia susține că soțul ei a prins chiar un șoarece viu în interiorul locuinței. „Soțul meu a prins un șoarece viu într-o pătură din casă și l-a dus afară.”

Potrivit acesteia, urme de excremente de șoarece au fost găsite chiar în camera în care urma să doarmă familia.

Imagine surprinsă după ce un șoarece a fost prins în locuința închiriată pentru perioada Electric Castle. | Foto: Alexandra Marinescu

Prima noapte, în mașină

În acele condiții, Alexandra spune că nu a putut rămâne în casă împreună cu copilul. „Eu și copilul am dormit în prima seară în mașină.”

Ulterior, soțul a dus-o împreună cu copilul acasă, iar el s-a întors la festival. „A rămas până luni dimineață doar pentru că își dorea foarte mult să participe la Electric Castle. A fost singurul care a încercat să suporte condițiile.”

Nici el nu a mai rezistat până la final. „În ultima seară a dormit și el în mașină.”

Șoarecele surprins în interiorul locuinței închiriate de familia venită la Electric Castle. | Foto: Alexandra Marinescu

Salvarea a venit de la vecini

În spatele casei lui Daniel Lăcătuș se află locuința surorii acestuia, unde erau cazați alți participanți la festival.

Alexandra spune că aceștia au fost cei care i-au ajutat. „Ne-au lăsat să facem duș la ei. Casa era incomparabil mai curată și mai bine întreținută.”

„Ne-au spus că și anul trecut s-a întâmplat la fel”

Discuțiile cu turiștii cazați în casa vecină au adus o surpriză. Alexandra spune că oamenii respectivi veneau acolo de mai mulți ani și i-au povestit că, în 2025, recomandaseră unor prieteni să se cazeze la Daniel Lăcătuș. „Ne-au spus că și prietenii lor au plecat după prima noapte.”

Mai mult, spune femeia, nici aceștia nu și-ar fi recuperat banii. „Au rămas fără bani și au plecat după o singură seară.” Practic, nu e prima înșelăciune pe care o face proprietarul locuinței.

Din 2.500 de lei au primit înapoi doar 500

După ce au decis să plece, familia a cerut restituirea banilor. Potrivit Alexandrei, din cei 2.500 de lei plătiți, proprietarul le-ar fi returnat doar 500 de lei, păstrând diferența de 2.000 de lei.

Întrebat de ce nu poate restitui întreaga sumă, acesta le-ar fi spus că are nevoie de bani pentru a cumpăra lemne.

Explicația i-a surprins. „Ne-a spus că îi trebuie banii pentru lemne, dar în casă nu exista nicio sobă.”

„La telefon spunea că nu bea”

Alexandra mai spune că înainte de sosire proprietarul i-a povestit că nu consumă alcool. „Îmi spunea că nu pune gura pe alcool pentru că are probleme la inimă și are stenturi.”

Ulterior însă, spune femeia, alți turiști i-au povestit că l-au găsit în stare de ebrietate.

Familia care plătise 4.000 de lei a realizat inclusiv o filmare în care proprietarul apare întins pe o saltea în curte, vizibil sub influența alcoolului.

Colaj cu fotografia de profil a lui Daniel Lăcătuș și imaginea despre care Alexandra Marinescu spune că a fost realizată în timpul Electric Castle, în curtea locuinței închiriate. | Foto: Facebook Daniel Lăcătuș / Alexandra Marinescu

Urmează dreptul la replică

monitorulcj.ro a încercat să obțină și punctul de vedere al proprietarului, Daniel Lăcătuș. Acesta a fost contactat în repetate rânduri telefonic, însă nu a răspuns apelurilor.

De asemenea, redacția i-a transmis și mesaje prin care i-a solicitat punctul de vedere cu privire la acuzațiile formulate de familia intervievată, însă până la momentul publicării articolului nu a oferit niciun răspuns.

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