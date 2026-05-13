Primarul Floreștiului, despre construcția Spitalului Regional de Urgență Cluj: „Urmează realizarea lucrărilor efective în teren”

Etapa fundațiilor speciale a fost deja realizată în Florești, iar după semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Cluj, lucrările vor începe în teren. „Noul spital va avea o capacitate de peste 500.000 de pacienți pe an”, spune primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu.

Primarul Floreștiului, despre construcția Spitalului Regional de Urgență Cluj: „Urmează realizarea lucrărilor efective în teren"

Marți, la Palatul Victoria, a fost semnat contractul pentru construcția Spitalului Regional de Urgență (SRU) Cluj, care va fi realizat în Florești.

O bună parte din etapele premergătoare construcției propriu-zise au fost realizate deja, astfel că în perioada următoare vor începe lucrările efective în teren, potrivit anunțului făcut de Bogdan Pivariu (PNL), primarul comunei Florești.

După semnarea contractului pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, primarul comunei Florești a anunțat că lucrările pot începe în teren:

„Începe construcția propriu-zisă a Spitalului Regional de Urgență Cluj: a fost semnat contractul de execuție”, a anunțat primarul Bogdan Pivariu prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Lucrările din cadrul primei etape de realizare a Spitalului Regional de Urgență Cluj au început în teren în mai 2024.

„Etapa fundațiilor speciale și devierea utilităților a fost deja finalizată.

Noul spital va avea o suprafață total construită de peste 184.000 mp, 7 etaje și un heliport.

Unitatea va dispune de 849 de paturi având o capacitate de peste 500.000 de pacienți pe an.

În următoarele săptămâni vor începe efectiv lucrările pentru construirea spitalului”, a adăugat primarul Floreștiului Bogdan Pivariu în mesajul citat.

Spitalul Regional Cluj, proiect strategic pentru zona Transilvaniei

La ceremonia de semnare a contractului, desfășurată marți, 12 mai, la Palatul Victoria, au participat premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, primarul Clujului Emil Boc, președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, prefectul Maria Forna și președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Iuliana Feclistov.

„Este un proiect strategic major pentru sistemul medical românesc, pe care l-am susținut din toate funcțiile publice pe care le-am ocupat”, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Marți, 12 mai, la Palatul Victoria, a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență Cluj, proiect major de infrastructură medicală cu impact regional.|Foto: gov.ro

Spitalul Regional de Urgență Cluj va deveni principalul furnizor de servicii medicale din Regiunea de Nord-Vest.

„E o muncă de echipă a Guvernului și care va aduce un plus de calitate a vieții pentru cetățenii din România și, în special, pentru cei din regiunea de Nord-Vest”, a spus primarul Emil Boc în cadrul ceremoniei de semnare a contractului.

Spitalul Regional de Urgență Cluj este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România și reprezintă o investiție esențială pentru creșterea calității actului medical, pentru reducerea presiunii asupra unităților sanitare existente și pentru asigurarea accesului la servicii medicale moderne pentru milioane de cetățeni din Transilvania.

Spitalul va trata inclusive cazuri critice și complexe:

*849 de paturi – 106 paturi pentru ATI, inclusive Pediatrie, Neonatologie și Unitate pentru Arși (12 paturi pentru Arși, 34 pentru spitalizarea de zi)

*71 de cabinete ambulatorii organizate în 11 clinici

*Bloc operator – 22 de săli de chirurgie, din care 2 săli hibrid

*Clădirea principală va fi organizată pe 8 niveluri

Contractul include și realizarea unui heliport și a unui parc fotovoltaic. Valoarea contractului, inclusiv TVA, este de circa 2,2 miliarde de lei. Valoarea investiției totale este de aproximativ 3,4 miliarde de lei.

