Ilie Bolojan, interimar la Ministerul Educației. Când va fi propus altcineva?

Odată cu plecarea oficială a lui Daniel David de la Ministerul Educației, interimatul va fi asigurat de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis marți, 13 ianuarie 2026, președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației a lui Daniel David, ca urmare a demisiei.





Interimatul ar urma să fie preluat de prim-ministru, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”, informează sursa citată.

Când vom avea un alt ministrul al Educației?

Premierul Ilie Bolojan declară că un nou ministru al Educației urmează să fie propus până la sfârșitul lunii ianuarie, în urma demisiei lui Daniel David.

„Demisia domnului ministru David s-a suprapus cu perioada de final de an, deci cu partea de sărbători. Aveam două posibilități: să găsim o formulă rapidă sau să recurgem la varianta clasică, existând un interimat. Am mers pe această a doua variantă, în așa fel încât până la sfârșitul acestei luni să venim cu o propunere pentru un ministru care să preia acest portofoliu al educației, în așa fel încât împreună cu ceilalți colegi din guvern să poată lucra la pregătirea bugetului care ar urma să fie adoptat în a doua jumătate a lunii februarie', a precizat prim-ministrul, marți, pentru TVR1.



Bolojan a mai spus că viitorul ministru ar putea fi un tehnocrat sau un om politic, iar conducerea PNL va veni cu o propunere în urma analizei realizate.

„În acești ani dificili nu este foarte ușor să ai responsabilități ale unor domenii care au trecut prin restructurări, cum a fost cel al educației, și în care ai responsabilități principale, de deciziile tale uneori depinzând zeci de mii de oameni care lucrează în aceste sisteme sau și mai mulți. Dar convingerea mea este că vom găsi o propunere bună, în așa fel încât un om care are o autoritate să preia acest portofoliu important pentru viitorul țării noastre”, a spus el.



Bolojan i-a mulțumit ministrului Educației pentru activitatea sa și pentru „sacrificiul personal” și a menționat că „nu este foarte ușor„ să fii ministru în aceste luni.

„În momentul în care ajungi ministru sau premier și vii cu o autoritate, cum a venit și domnul David, practic îți pui credibilitatea la bătaie, anii de muncă în care ți-ai format o anumită imagine, iar în condițiile în care trebuie să iei măsuri care nu sună bine - așa cum am fost noi puși în situația să facem anul trecut - riști ca această credibilitate să îți fie afectată. Dar nu pentru că ai făcut ceva nelalocul lui, ci pentru că ai venit ministru într-un moment care nu este foarte potrivit, când datorită deficitelor foarte mari în care am ajuns, e nevoie să corectezi lucruri, să faci economii și să reașezi lucrurile într-o altă dinamică. Asta a făcut și domnul ministru David”, a adăugat prim-ministrul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că în domeniul Educației sau la Senat s-au făcut deja eforturi pentru reducerea cheltuielilor și că nu se justifică noi demersuri în acest sens.

În schimb, a precizat că la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și la Cancelarie personalul poate fi redus, conform analizelor realizate.

„În domeniul Educației, acolo unde s-a făcut deja acest efort, nu se mai justifică să mai faci încă o reducere. La Senatul României, unde s-a făcut o reducere de personal anul trecut în februarie, nu se mai justifică să faci încă o reducere. (...) Este pregătită reorganizarea Cancelariei, a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, unde din analizele care s-au făcut, personalul poate fi redus fără niciun fel de probleme', a spus el, pentru TVR 1, potrivit Agerpres.ro.

