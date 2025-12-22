Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educație (surse)

Ministrul Educației, Daniel David ar fi demisionat din funcție.

Daniel David și-ar fi dat demisia din funcția de ministru al Edicatiei | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Daniel David și-ar fi dat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării, potrivit unor surse digi24.ro.

Conform sursei citate, plecarea din funcție ar fi venit la cererea prim-ministrului Ilie Bolojan.

Mâine, marți, 23 decembrie, când vor fi propuși cei doi miniștri USR, la Apărare (Radu Miruță) și la Economie (Irineu Darău), premierul Ilie Bolojan va propune și un nou ministru la Ministerul Educației, mai arată sursa citată.

