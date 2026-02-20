Nu vor mai crește alte taxe. Președintele Nicușor Dan: „Românii au plătit un cost deja”

Președintele României, Nicușor Dan i-a asigurat pe români că nu vor urma alte creșteri de taxe.

Președintele Nicușor Dan îi asigură pe români că nu vor mai exista alte creșteri de taxe | Foto: Inquam Photos / Flaviu Buboi

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, 19 februarie 2026, că, la întâlnirea care a avut loc la Cotroceni cu liderii coaliției, niciunul dintre partidele de la guvernare nu a adus în discuție vreo altă creștere de taxe față de cele care sunt în implementare deja, acesta a arătat că românii „au plătit un cost” și în viitor nu vor mai exista „turbulențe suplimentare”.





Șeful statului a avut, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare.

„Am vrut să înțeleg care este situația cu cele două legi care întârzie să apară - reducerea în administrația publică și cea privind relansarea economică. Mi s-a spus că sunt foarte aproape ca ele să fie trecute prin ordonanță de urgență. Am întrebat de buget și mi s-a spus că săptămâna viitoare poate să înceapă dezbaterea. Fiecare din cei de acolo a ridicat niște opinii pe buget. Una peste alta, această coaliție merge înainte, adică n-am văzut niciun fel de manifestare în alt sens decât că, prin negociere, care e necesară în politică, toată lumea e dispusă să meargă înainte în această formulă guvernamentală', a detaliat Nicușor Dan, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.ro.



El a adăugat că inflația a ajuns la 10% în țara noastră și puterea de cumpărare a scăzut cu 10%.

Nicușor Dan: Dacă Guvernul nu lua măsuri rapide, putea să vină FMI și să fie rău

„Dacă nu se luau măsuri rapide, putea să vină FMI să fie mai rău de atât, pe de altă parte, poate că erau metode de a face aceste ajustări fără să avem așa o diminuare a puterii de cumpărare', a precizat șeful statului.

În contextul întâlnirii cu liderii de la guvernare, el a susținut că nu au existat discuții privind alte creșteri de taxe.

„Ce pot să spun este că nu vor exista turbulențe suplimentare. Deci, oamenii au plătit un cost deja. Și pe perioada următoare nu vor exista turbulențe care să-i facă să sufere și mai mult. (...) Ce pot eu să spun cu toată fermitatea este că niciunul din partidele de la guvernare nu a adus măcar în discuție vreo altă creștere de taxe față de cele care sunt în implementare deja. Deci asta pot să spun cu fermitate”, a dat asigurări Nicușor Dan.

