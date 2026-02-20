Prima reacție a lui Cristiano Bergodi după ce a aflat cât timp va fi suspendat!

Andrei Cordea, jucător la CFR, și Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, și-au aflat pedepsele în urma eliminărilor primite în meciul dintre cele două echipe, din 7 februarie.

Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Comisia de Disciplină s-a decis în urma incidentelor din derby-ul Clujului, disputat pe 7 februarie și încheiat cu victoria CFR-ului, scor 3-2.

Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună și amendat cu 10.000 de lei, în timp ce Andrei Cordea va lipsi trei meciuri și va avea de plătit o amendă de 5.000 de lei.

Întrucât ultima etapă din sezonul regulat va avea loc pe 7 martie, adică exact când se împlinește o lună de la derby-ul CFR - „U” Cluj, „studenții” îl vor avea din nou pe bancă pe italian la prima etapă din play-off sau din play-out.

Fost căpitan la Lazio, Bergodi a avut o primă reacție după decizia finală a Comisiei de Disciplină.

„Este o decizie corectă a Comisiei de Disciplină, pe care o voi respecta! A fost doar un meci de fotbal și nimic mai mult. A trecut totul! Respect România, mă simt român, am sute de prieteni aici și nu vreau să las o altă impresie.

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și mulțumesc membrilor Comisiei că au înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat. Repet: este o decizie corectă și o voi respecta”, a spus tehnicianul pentru GSP.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: