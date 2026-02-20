„Concert cu inimi”, un spectacol care se trăiește: povești, emoție și muzică live pe scena Teatrului Muzical

Concert cu inimi #11, un spectacol muzical născut din cursul susținut de Adonis Tanța, continuă. Clujenii sunt invitați, vineri, la un spectacol care se trăiește cu emoție și muzică live pe scena Teatrului Muzical.

„Concert cu inimi”, un spectacol care se trăiește: povești, emoție și muzică live pe scena Teatrului Muzical| Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

Spectacolele lunii februarie continuă pe scena Teatrului Muzical.

Vineri, 20 februarie, Stația Teatru/Muzical revine cu o meditație muzicală asupra iubirii, prima temă ce a generat seria de spectacole născută din poveștile și trăirile unor oameni care au trecut prin cursurile oferite de Teatrul Muzical. Nu sunt actori de profesie. Sunt oameni care au avut ceva de spus.

„Concert cu inimi”, un spectacol care se trăiește: povești, emoție și muzică live pe scena Teatrului Muzical

De fiecare dată se nasc seri frumoase, calde și intime despre iubiri spuse în șoaptă. Fără mari declarații. Fără clișee.

Texte personale, muzică live, oameni care urcă pe scenă cu ce au mai sincer. Un concert care nu vrea să impresioneze, ci să atingă.

Concert cu inimi #11

20 februarie | 20:00

Stația Teatru/Muzical

Seria de spectacole muzicale născute din cursul susținut de Adonis Tanța continuă.

Oameni care își caută vocea, curajul și expresia urcă pe scenă într-o atmosferă caldă, vulnerabilă și sinceră.

Ne cântă și ne încântă cu un spectacol profund uman, ca și cum am fi în sufrageria unor prieteni, la un get-together în care nimeni nu joacă un rol, dar toți se ascultă.

Un moment tandru, plin de emoție.

Un concert care se trăiește.

Stația Teatru/Muzical nu e doar o sală. E locul unde vii pentru un spectacol și ajungi să pleci cu o întrebare în buzunar și cu un refren în cap.

Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

E spațiul emoției, al comuniunii și regăsirii. E un obicei bun.

Programul lunii februarie la Stația Teatru/Muzical| Foto: Stația Teatru / Muzical

Spectacolele continua, în februarie, pe scena Teatrului Muzical cu reprezentații curajoase ce oferă noi perspective asupra iubirii, familiei și vulnerabilității, dar și asupra semnificației intervenției salvatoare în fața adicțiilor.

