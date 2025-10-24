Jumătate dintre elevii din România, în risc de dependență digitală

Dependență digitală îngrijorătoare: jumătate dintre elevii din România declară că nu își mai poate controla timpul petrecut pe rețelele de socializare.

Dependență digitală îngrijorătoare în rândul elevilor din România|Foto: Depositphotos.com

Jumătate dintre elevii din România declară că nu își mai poate controla timpul petrecut pe rețelele de socializare, potrivit Raportului European ESPAD 2024, publicat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA), citat într-un comunicat de presă al Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), arată Newsweek.ro

Fetele sunt mai afectate de dependența de social media (58%), în timp ce băieții manifestă mai frecvent dependență de gaming.

Deși la nivel european există o tendință descrescătoare a consumului de alcool și tutun, în rândul adolescenților, România este peste media europeană, în ambele cazuri.

Trendul de creștere a timpului petrecut de elevi pe rețelele de socializare sau cu jocuri de noroc se resimte și în rândul adolescenților din țara noastră, unde de asemenea ne situăm peste media europeană.

Potrivit studiului citat, timpul petrecut online de adolescenți a crescut semnificativ.

Expunerea prelungită la rețele sociale și jocuri este corelată cu tulburări de somn, dificultăți școlare și un risc mai mare de consum de substanțe.

Raportul arată tendințe de creștere la consumul de țigări electronice, dar și o creștere semnificativă a timpului petrecut de către adolescenți în mediul digital.

