O noua disciplină ar putea fi introdusă în școli: elevii vor învăța cum să-și gestioneze emoțiile și să adopte un comportament nonviolent

Disciplina „Educație emoțională și nonviolență” ar putea fi introdusă în curriculumul național, potrivit unei propuneri legislative aflată în dezbatere publică la Camera Deputaților.

Elevii vor învăța cum să-și gestioneze emoțiile și să rezolve pașnic conflictele. O nouă discplină propusă în școli.

Conform proiectului, noua disciplină va fi inclusă în planurile-cadru pentru învățământul primar și gimnazial începând cu anul școlar 2026-2027.

Disciplina are caracter formativ și preventiv, vizând dezvoltarea abilităților de gestionare a emoțiilor, rezolvarea pașnică a conflictelor și cultivarea empatiei, precum și promovarea unui climat școlar pozitiv.

Ministerul Educației stabilește, prin ordin, programele școlare și competențele specifice corespunzătoare fiecărui ciclu de învățământ, asigurând aplicarea uniformă în toate unitățile de învățământ.

Implementarea disciplinei „Educație emoțională și nonviolență” se desfășoară cu o durată de minimum o oră pe săptămână, în limitele prevăzute de planurile-cadru aprobate. Activitățile menționate se pot desfășura în cadrul orelor dedicate disciplinei sau integrate în alte discipline socio-umane, potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educației, potrivit proiectului citat de Agerpres.ro

Psihologii și consilierii școlari, implicați în dezvoltarea continuturilor materiei

Unitățile de învățământ pot colabora cu psihologi școlari, consilieri educativi și experți în educație emoțională pentru dezvoltarea conținuturilor și activităților didactice, iar personalul didactic din învățământul primar și gimnazial beneficiază de programe de formare acreditate, axate pe dezvoltarea competențelor de educație emoțională, comunicare nonviolentă și gestionare a conflictelor, în cadrul formării continue.

Ministerul Educației, prin Centrul Național pentru Formarea Personalului din învățământul Preuniversitar, elaborează și implementează aceste programe, în colaborare cu instituții de învățământ superior, organizații profesionale și parteneri internaționali, mai prevede propunerea legislativă inițiată de cinci deputați și senatori AUR, S.O.S. România și neafiliați.

