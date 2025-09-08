Profesorii cer dimisia ministrului Daniel David și eliminarea măsurilor de austeritate din învățământ. Lider de sindicat: Greva generală „nu este exclusă”.

Sindicaliștii din Educație amenință cu greva generală și cer demisia ministrului Daniel David.

Sindicaliștii din Educație au solicitat, luni, în cadrul unei întâlniri cu președintele Nicușor Dan, demisia ministrului Educației, Daniel David, și anularea măsurilor asumate de Guvern privind sistemul de învățământ.

Președintele Nicușor Dan a primit, luni, o delegație a profesorilor la Cotroceni și a declarat că dacă există soluții pentru a îmbunătăți situația profesrilor, acestea vor fi aplicate.

Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan Educației prin creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, reducerea fondului pentru burse și reducerea valorii plății cu ora în cazul profesorilor sunt câteva dintre motivele pentru care sindicaliștii din educație au anunțat că vor continua protestele în cazul în care măsurile din învățământ nu vor fi abrogate.

Profesorii cer demisia ministrului Daniel David

Sindicaliștii din învățământ au cerut, în cadrul întâlnirii cu președintele, demisia ministrului Educației și abrogarea măsurilor din sistemul de învățământ. Anunțul a fost făcut de liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor.

„Nu avem nevoie de promisiuni, președintele (Nicușor Dan - n.red.) a luat act de solicitările noastre, prima solicitare fiind legată de demisia ministrului Educației, Daniel David, iar a doua fiind legată de anularea, abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141.

Referitor la primul punct, președintele nu s-a pronunțat în momentul de față, iar referitor la al doilea punct, cel legat de abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141, domnia sa a propus o altă întâlnire, cam peste maxim două luni, ocazie cu care se va putea veni cu niște cifre exacte legat de impactul măsurilor asumate de guvernarea Bolojan. Și, în funcție de aceste impacturi, trebuie să se analizeze și să se ia alte decizii. Asta este ceea ce ne-a putut transmite președintele”, a declarat Marius Nistor, la ieșirea din Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.ro

Educație în stradă: Greva generală „nu este exclusă”

El a subliniat că acțiunile de protest vor continua până la îndeplinirea celor două obiective, precizând că greva generală „nu este exclusă”.

Sindicatele din Educație au pichetat sediul Executivului și au organizat un marș de protest până la Palatul Cotroceni.

Potrivit unui comunicat comun transmis duminică de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, acțiunea de protest urmărește să atragă atenția asupra necesității rezolvării problemelor cu care se confruntă personalul din învățământul preuniversitar și universitar.

Salariații din Educație resping măsurile de reducere a deficitului bugetar adoptate de Guvern, despre care afirmă că afectează negativ nu doar angajații din sistem, ci și elevii și studenții - beneficiarii direcți ai educației.

„Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca și, implicit, educația pe care o oferim”, susțin sindicatele.

Potrivit acestora, măsurile de „eficientizare” aplicate în domeniul învățământului prin Legea 141/2025 vor avea „un cost mult mai mare” pe termen mediu și lung, afectând direct calitatea educației, statutul profesional și social al angajaților din învățământ, precum și viitorul beneficiarilor primari.

„Protestul nostru este pentru stoparea acestor măsuri abuzive, prin care arătăm că nu suntem de acord ca învățământul și cercetarea din România să fie în continuare subfinanțate și desconsiderate. Trebuie să îi convingem pe guvernanți că cheltuielile pentru educație sunt o investiție, nu un cost”, au transmis sindicaliștii

