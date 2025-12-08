Vreme instabilă, ploi și maxime de 9 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme instabilă la început de săptămână, cu cer preponderent noros și ploi slabe. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 8 decembrie | Foto: monitorulcj.ro

Luni, 8 decembrie, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei din calendar. Cerul va deveni preponderent noros și se vor semnala ploi slabe, iar în zonele montane înalte vor fi posibile precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în sud-estul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor situa între 4 - 10 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 4 grade Celsius.

În Cluj, vremea se menține rece, astfel că maximele termice nu vor depăși 9 grade Celsius, iar minima termică va indica 1 grad Celsius. Cerul va fi marcat de o nebulozitate persistentă, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane înalte ale județului. Pe parcursul zilei sunt posibile precipitații slabe.

Vremea se va menține capricipioasă până la jumătatea săptămânii, iar temperaturule maxime vor varia între 8 – 10 grade Celsius.

