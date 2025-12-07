Accident rutier grav între Gherla și Livada. Doi bărbați și o tânără au ajuns la spital.

Un accident rutier a avut loc, duminică seara, 7 decembrie 2025, pe DN1C între Gherla și Livada, județul Cluj.

Un accident rutier a avut loc, între Gherla și Livada, duminică seara, 7 decembrie 2025 | Foto: IPJ Cluj

În accident au fost implicați doi bărbați și o tânără.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 47 de ani din Târgu Lăpuș, care circula cu autoturismul înspre municipiul Dej, ar fi pătruns pe sensul opus de mers în condiții ce urmează a fi stabilite, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani.

În urma impactului, ambii conducători auto, precum și o pasageră de 19 ani din autoturismul tânărului de 22 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Cluj.

Ulterior, ISU Cluj a precizat pentru monitorulcj.ro că tânăra și cei doi bărbați au fost transportați la spital.

„Cele trei persoane au fost transportate la spital”, ne-a transmis ISU Cluj.

Potrivit IPJ Cluj, cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

