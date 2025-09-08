Noul an școlar începe cu profesori în stradă și proteste în Capitală. La Cluj, școala începe cu festivități.

Elevii încep, luni, anul școlar 2025 - 2026, însă sindicatele din Educație au anunțat că vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul Guvernului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni. În Cluj, protestele sunt boicotate, iar anul școlar începe cu festivități.

Început de an școlar la școala gimnazială „Nicolae Titulescu” din Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, duminică, că profesorii au o datorie morală față de elevii și este convins că dascălii îi vor primi pe copii în clase.

În același timp, prima zi a anul școlar 2025-2026 va începe cu o acțiune de boicot a cadrelor didactice. Mii de membri ai sindicatelor din învățământ vor protesta luni, 8 septembrie în București.

Miting în Piața Victoriei și marș de protest până la Palatul Cotroceni

Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan Educației prin creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, reducerea fondului pentru burse și reducerea valorii plății cu ora în cazul profesorilor sunt câteva dintre motivele pentru care sindicaliștii din educație au anunțat că vor protesta la debutul anului școlar.

Sindicatele din Educație vor boicota, pe 8 septembrie, începutul de an școlar și vor picheta sediul Executivului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni.

Potrivit sindicaliștilor, măsurile de „eficientizare” aplicate în domeniul învățământului prin Legea nr. 141/2025 vor avea „un cost mult mai mare” pe termen mediu și lung, afectând direct calitatea educației, statutul profesional și social al angajaților din învățământ, precum și viitorul beneficiarilor primari.

Școlile din Cluj, pregătite pentru noul an școlar

În municipiul Cluj-Napoca zeci de școli au fost modernizate, iar elevii vor începe școala în condiții moderne de studiu.

După cum semnala Marinela Marc, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj, directorii școlilor trebuie să fie pregătiți pentru prima zi de școală:

„Le-am sugerat (directorilor de școli - n. red.) să fie organizați, să aibă și planul A, și planul B, pentru că dacă vor să-și primească copiii, atunci să fie cadre didactice disponibile, să-i primească, să-i conducă în sălile de clasă”, a transmis Marinela Marc, inspector general IȘJ Cluj.

La școala gimnazială „Nicolae Titulescu”, prima zi a anului școlar este una calmă, fiind organizat un moment simbolic în fața instituției de învățământ, sens în care protestul pare a fi boicotat de profesori.

Structura anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 se structurează, pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

intervale de cursuri

- de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

- de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie;

- de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare;

- de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

- de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026;

Intervale de vacanță:

- de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;

- de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;

- o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

- de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;

- de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

În ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației - și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025-3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

