Accident rutier în Cluj-Napoca. Copil, scos cu descarcerarea din mașină. Cum s-a petrecut?

Un accident rutier a avut loc, duminică, 7 decembrie 2025, în municipiul Cluj-Napoca.

Accident cu două autoturisme în Cluj-Napoca, duminică, 7 decembrie 2025 | Foto: ISU Cluj

Evenimentul s-a petrecut pe strada Corneliu Coposu din municipiul Cluj-Napoca, între două autoturisme, în jurul orei 14.00.

„La fața locului s-au deplasat două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, iar în accident au fost implicate două autoturisme. În interiorul unuia dintre acestea se afla un minor de aproximativ 11 ani, care nu a reușit să iasă singur afară”, a transmis ISU Cluj.

în cele din urmă, copilul a fost extras în siguranță și predat echipajului medical pentru evaluare la fața locului. A mai fost evaluat medical un bărbat și nu s-a impus transportul vreunei persoane la spital.

Cum s-a petrecut accidentul?

„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un tânăr de 21 de ani, care conducea un autoturism în direcția comunei Baciu, ar fi efectuat o manevră de întoarcere de pe banda 1 de circulație, moment în care a fost acroșat de un autoturism care se deplasa în aceeasi direcție pe banda 2 de circulație”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

