Doi cai, la plimbare de duminică prin Cluj-Napoca. FOTO

Doi cai au fost zăriți în timp ce se plimbau nestingheriți, duminică, 7 decembrie 2025, prin Cluj-Napoca.

Doi cai, la primbare în Cluj-Napoca, duminică, 7 decembrie 2025 | Foto: Grup Facebook - Info Trafic Cluj-Napoca, Daniel Jurca

Animalele se plimbă iar de capul lor în municipiul Cluj-Napoca.

Duminică, 7 decembrie 2025, doi cai au fost fotografiați în timp ce se plimbau pe stradă în municipiul Cluj-Napoca.

„Strada Gruia! Poate îi caută cineva”, a scris o persoană pe grupul de Facebook - Info Trafic Cluj-Napoca.

Doi cai, la plimbare de duminică pe străzile din Cluj-Napoca | Grup Facebook - Info Trafic Cluj-Napoca, Daniel Jurca

Nu este prima oară când animalele se plimbă nestingherit prin Cluj-Napoca. Recent, o vacă s-a plimbat timp de câteva ore prin Cluj-Napoca, după ce a scăpat, în primă, fază, de un drum la abator.

„Pentru nesupravegherea şi neasigurarea animalelor, lăsându-le libere pe stradă sau în alte spaţii publice, ce pot prezenta un pericol pentru alte persoane sau bunuri, amenda contravenţională este între 100 de lei şi 500 de lei”, conform legislației în vigoare.

