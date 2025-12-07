Datoria guvernamentală a României a crescut la 1.084 de miliarde de lei

Datoria guvernamentală a României a crescut la aproape 60% din Produsul Intern Brut (PIB) în luna august a acestui an.

Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în august 2025, până la 1.084,25 miliarde lei, de la 1.070,18 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF)



Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 59,7%, de la 58,9% în iulie (PIB conform comunicatului INS din 10 octombrie 2025).



În august 2025, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.021,5 miliarde de lei, de la 1.004,9 miliarde de lei, în iulie 2025, iar cea pe termen scurt a coborât la 63,1 miliarde lei, de la 65,19 miliarde de lei, în luna anterioară.



Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 885,958 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 175,48 miliarde de lei.



Datoria în moneda națională se ridica la valoarea de 495,4 miliarde lei, cea în euro la 476,2 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 110,6 miliarde, echivalent lei.



Conform datelor Ministerului Finanțelor, în august, datoria administrației publice centrale a crescut la 1.059,5 miliarde lei, de la 1.046 miliarde lei în iulie 2025, din care 996,44 miliarde de lei pe termen mediu și lung. Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în lei (476,06 miliarde de lei) și în euro (470,8 miliarde de lei, echivalent).



Datoria administrației publice locale a urcat la 24,734 miliarde de lei, de la 24,175 miliarde de lei în luna anterioară, din care 24,7 miliarde de lei pe termen mediu și lung.



Totodată, în a opta lună a acestui an, datoria internă a administrației publice se cifra la 529,57 miliarde de lei (523,11 miliarde lei în iulie 2025), respectiv 29,2% din PIB (28,8% din PIB, în luna anterioară), din care aproximativ 510 miliarde de lei datorie a administrației centrale și 19,58 miliarde de lei datoria administrației locale.



Potrivit sursei citate, datoria externă a administrației publice era în cuantum de 554,68 miliarde de lei (547,06 miliarde lei, în luna precedentă), respectiv 30,6% din PIB (30,1% din PIB, în iulie 2025), din care 549,5 miliarde de lei datorie externă a administrației publice centrale și 5,155 miliarde de lei datoria externă a administrației publice locale.

