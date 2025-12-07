Incendiu cu două victime într-o comună clujeană. Un bărbat a MURIT carbonizat, iar altul cu arsuri a ajuns în stare gravă la spital.

Un bărbat a fost găsit carbonizat, duminică, 7 decembrie 2025, în satul Diviciorii Mici, comuna Sânmartin, județul Cluj.

Incendiul a făcut două victime, una a decedat, iar alta a ajuns cu arsuri în stare gravă la spital | Foto: ISU Cluj

Apelul de urgență a venit în jurul orei 16.55.

„Incendiul s-a manifestat la o bucătărie și s-a extins rapid în interiorul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Din nefericire, pompierii au identificat în interior un bărbat carbonizat. De asemenea, în urma acestui tragic eveniment a mai rezultat o victimă, mai exact un bărbat de aproximativ 50 de ani, care prezenta arsuri. Acesta a primit imediat îngrijiri medicale din partea echipajului SAJ și a fost transportat în stare gravă la spital”, a transmis ISU Cluj.

Flăcările au fost stinse de pompieri în limitele găsite.

Potrivit ISU Cluj, cel mai probabil, din cauza alimentării defectuase cu combustibil a unei sobe.

IPJ Cluj a transmis că incendiu ar fi izbucnit după ce un bărbat de 38 de ani, în timp ce ar fi încercat să aprindă focul într-o sobă, ar fi manevrat o canistră cu o substanță ușor inflamabilă, fapt care a dus la izbucnirea unui incendiu ce a cuprins întreaga locuință.

Bărbatul a murit în timp ce a încercat să aprindă focul în sobă | Foto: ISU Cluj

„În urma incendiului, bărbatul în cauză a decedat, iar un altul de 49 de ani a suferit răni și a necesitat îngrijiri medicale”, a completat IPJ Cluj.

