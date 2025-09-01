Profesorii vor boicota prima zi de școală. Sindicaliștii din învățământ: „Nu ne blamați. Ieșim în stradă pentru viitorul educației.”

Prima zi a anul școlar 2025-2026 va începe cu o acțiune de boicot a cadrelor didactice. Mii de membri ai sindicatelor din învățământ vor protesta luni, 8 septembrie în București.

Profesorii vor boicota prima zi a anului școlar 2025-2026 | Foto: Facebook, Fsli Romania

Sindicatele din Educație reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul Executivului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni.

Oamenii învățământ roagă oamenii să nu-i blameze pentru boicotarea primei zile de școală

În acest context, le adresează elevilor, părinților și studenților rugămintea de a nu-i blama, întrucât protestul dascălilor este unul pentru „stoparea acestor măsuri abuzive ale Guvernului”.

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație «Spiru Haret» și Federația Națională Sindicală «Alma Mater», în semn de revoltă față de prevederile Legii nr. 141/2025 referitoare la sistemul educațional ce provoacă în învățământ o criză fără precedent în ultimii 35 de ani, organizează în data de 8 septembrie 2025 pichetarea sediului Guvernului României, urmată de un marș de protest până la Palatul Cotroceni”, afirmă sindicaliștii într-un comunicat citat de Agepres.ro.

CITEȘTE ȘI:

Ei susțin că acțiunile celor trei federații sindicale urmăresc să atragă atenția asupra obligativității soluționării problemelor cu care se confruntă personalul din învățământul preuniversitar și superior, precum și asupra faptului că salariații din educație resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, adoptate de Guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învățământ - dar, în primul rând, asupra beneficiarilor educației.

Profesori: „Ieșim în stradă pentru viitorul educației”

„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul școlii, noi, profesorii, vom ieși în stradă pentru viitorul educației și pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca și, implicit, educația pe care o oferim', mai afirmă sursa citată.



Potrivit sindicaliștilor, măsurile de „eficientizare” aplicate în domeniul învățământului prin Legea nr. 141/2025 vor avea „un cost mult mai mare” pe termen mediu și lung, afectând direct calitatea educației, statutul profesional și social al angajaților din învățământ, precum și viitorul beneficiarilor primari.

Sindicaliști din învățământ: „Cheltuielile pentru educație sunt o investiție, nu un cost”

„Protestul nostru este un protest pentru stoparea acestor măsuri abuzive, prin care arătăm că nu suntem de acord ca învățământul și cercetarea din România să fie în continuare subfinanțate și desconsiderate. Trebuie să îi convingem pe guvernanți că cheltuielile pentru educație sunt o investiție, nu un cost. (...) Vă rugăm să înțelegeți importanța luptei noastre și să ne fiți alături, întrucât este în joc și viitorul vostru, al tinerelor generații care se formează și se vor forma în sistemul educațional. Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeași însemnătate. Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală”, au conchis sindicaliștii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: