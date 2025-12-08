Orientarea sportivă, noul star din școlile clujene: inteligență, mișcare și natură în aer liber!

Un sport care antrenează mintea și corpul prinde rădăcini în școli, grație Clubului Sportiv Watch Out, sprijinului FRO și tehnologiei moderne.

Orientarea sportivă, noul star din școlile clujene: inteligență, mișcare și natură în aer liber | Foto: Clubul Sportiv Watch Out

Cluj-Napoca asistă la o transformare plăcută a culturii sportive școlare: orientarea sportivă devine tot mai populară, ieșind din sfera cluburilor de nișă și cucerind curțile și parcurile din proximitatea școlilor. Acest sport fascinant, care combină efortul fizic al alergării cu finețea navigării pe hartă, este apreciat pentru că oferă un antrenament complet, solicitând deopotrivă capacitățile fizice și pe cele cognitive. În plus, aduce copiii în aer liber și natură, un beneficiu tot mai căutat și de adulții care descoperă orientarea.

500 de elevi din șase unități de învățământ au participat la sesiuni practice de orientare| Foto: Clubul Sportiv Watch Out

O Nouă Etapă de Succes Sub Egida FRO

Clubul Sportiv Watch Out a încheiat recent o nouă etapă de succes (Jalonul 4) în cadrul proiectului european Erasmus+ Compass 2, reconfirmând entuziasmul elevilor clujeni. Activitățile desfășurate la aceste șase școli sunt parte dintr-un amplu program de activități desfășurate sub egida Federației Române de Orientare (FRO), care urmărește promovarea sportului în rândul elevilor, dezvoltarea încrederii în sine și a capacității de luare a deciziilor în situații dinamice.

Între septembrie și noiembrie 2025, circa 500 de elevi din șase unități de învățământ (Liceul Teoretic „Apáczai Csere János”, Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Liceul Teoretic „Báthory István”, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Colegiul Teologic Reformat Cluj-Napoca și Liceul Waldorf Cluj-Napoca) au participat la sesiuni practice.

Orientarea este promovată nu doar ca activitate la ora de educație fizică, ci ca un instrument dinamic și eficient pe care îl poate folosi orice profesor la clasă | Foto: Clubul Sportiv Watch Out

După ce în primăvară au învățat bazele, în această rundă, copiii au fost supuși unor provocări mai complexe. Progresul lor este vizibil: folosesc harta cu mai multă încredere, planifică rute mai eficiente și colaborează excelent pentru a găsi soluții rapide.

„Este minunat să vedem cât de repede se alfabetizează copiii în acest sport. Ne bucurăm enorm să constatăm entuziasmul lor pentru această activitate; Orientarea îi obligă să gândească strategic sub presiunea timpului și să ia decizii rapide, dezvoltând competențe esențiale. Ei învață prin aventură, mișcare și strategie” declară reprezentanții Clubului Watch Out.

Promovarea orientării în școli servește atât beneficiilor educaționale, cât și dezvoltării sportului de performanță la nivel național| Foto: Clubul Sportiv Watch Out

Viziunea: Orientarea ca instrument util pentru toate materiile și sportul de performanță

Obiectivul major al Clubului Sportiv Watch Out este acela de a înrădăcina orientarea în cultura școlilor, alături de disciplinele deja consacrate. Mai mult decât atât, se dorește instituirea autonomiei școlilor în organizarea activităților de orientare sportivă, contribuind la formarea unei comunități sportive active în jurul acestora și la dezvoltarea bazei de selecție.

Clubul Sportiv Watch Out este dedicat inițierii tinerilor în tainele acestui sport, având deja printre membrii săi campioni naționali la diferite categorii de vârstă și sportivi în lotul de tineret și juniori al României. Astfel, promovarea orientării în școli servește atât beneficiilor educaționale, cât și dezvoltării sportului de performanță la nivel național.

Orientarea dezvoltă gândirea critică și rezolvarea de probleme (identificarea celor mai bune rute pe hartă)| Foto: Clubul Sportiv Watch Out

Orientarea este promovată nu doar ca activitate la ora de educație fizică, ci ca un instrument dinamic și eficient pe care îl poate folosi orice profesor la clasă sau la discipline conexe. Acest sport dezvoltă direct abilități și competențe cerute de programa școlară, cum ar fi:

Gândirea critică și rezolvarea de probleme (identificarea celor mai bune rute pe hartă).

Luarea rapidă a deciziilor (alegerea traseului sub presiunea timpului).

Capacitatea de lucru în echipă (colaborarea pentru soluții optime).

Dezvoltarea atenției și a orientării spațiale.

Tehnologia Compass: Orientarea 2.0

Proiectul european Erasmus+ Compass2, coordonat de Universitatea Tehnică din Viena, aduce orientarea în era digitală. Acesta a dezvoltat aplicația Compass, o aplicație mobilă disponibilă gratuit, care transformă radical modul de practică:

Fără echipamente costisitoare: aplicația Compass permite organizarea traseelor folosind hărți digitale și coduri QR care înlocuiesc sistemul electronic costisitor de verificare (utilizat de cluburi la competițiile oficiale). Acest lucru sprijină viziunea clubului de a duce orientarea chiar în curtea școlilor și în parcuri.

Ușurință și modernitate: Profesorii pot crea trasee direct în curtea școlii sau în parcuri.

Monitorizare și clasament: Aplicația urmărește sportivii în timp real și generează automat clasamentele.

Orientare educativă: Se pot configura trasee unde participanții trebuie să răspundă la întrebări pentru a „atinge” punctele de control, transformând activitatea într-o combinație de mișcare, logică și învățare.

Această aplicație mobilă, la dezvoltarea căreia Federația Română de Orientare a contribuit activ prin furnizarea de informații, traducere și testare, este un instrument cheie pentru popularizarea sportului.

Prin eforturile constante ale Clubului Sportiv Watch Out, sprijinul Federației Române de Orientare și ajutorul tehnologic al proiectului Erasmus+ Compass 2, orientarea sportivă nu este doar un trend, ci devine o componentă solidă a educației fizice, ajutând la formarea unei noi generații de elevi mai inteligenți, mai activi și mai conectați cu mediul înconjurător.

Organizatorii mulțumesc profesorilor, directorilor și voluntarilor pentru sprijinul acordat, contribuind la succesul acestui demers.

