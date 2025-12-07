Universitatea Cluj, victorie la pas cu Hermannstadt. Tripla lui Lukic a decis meciul.

Universitatea Cluj a câștigat, scor 3-0 , duminică, 7 decembrie 2025, pe teren propriu împotriva celor de la Hermannstadt Sibiu.

„U” Cluj s-a impus categoric, împotriva celor de la Hermannstadt Sibiu, scor 3-0 pe Cluj Arena | FC Universitatea Cluj

Studenții au început meciul în forță și au reușit să deschidă scorul după doar 5 minute.

Jovo Lukic a marcat pentru 1-0.

„Elevii” lui Cristiano Bergodi și-au împărțit ocaziile și posesia cu Sibienii în prima repriză.

„U” Cluj nu a reușit să mărescă diferența înainte de pauză, iar gazdele au intrat la cabine cu avantaj minim pe tabelă.

În a doua repriză, Universitatea Cluj s-a desprins la 2-0 în minutul 68, când Lukic a reușit dubla. Acesta s-a întors și l-a învins pe portarul oaspeților cu un șut pe jos.

Două minute mai târziu, același Lukic a reușit tripla. A marcat din nou din careu.

Lukic a fost schimbat în minutul 73 de tehnicianul italian, iar fanii l-au aplaudat pentru performanța reușită, iar tabela a rămas neschimbată până la final.

Lukic a ajung la 10 goluri marcate în acest sezon și l-a egalat în fruntea clasamentului golgheterilor pe Alexandru Dobre (Rapid București).

„U” este neînvinsă de patru etape, în care are două victorii și două egaluri, iar în ultimele trei etape nu a primit gol.

