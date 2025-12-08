De ce Primăria nu poate interveni pe străzile private pentru modernizare? Viceprimarul Dan Tarcea: „Toți proprietarii trebuie să fie de acord cu donația sau renunțarea la dreptul asupra terenului”.

Dacă o stradă se află, total sau parțial, în proprietate privată, legea nu permite Primăriei să investească bani publici în acel teren. Dan Tarcea explică ce demersuri trebuie să facă proprietarii pentru modernizarea străzii.

Viceprimarul Dan Tarcea a explicat, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook, de ce anumite străzi din cartierele Clujului nu pot fi încă modernizate.

Astfel, dacă o stradă se află, total sau parțial, în proprietate privată, legea nu permite Primăriei să investească bani publici în acel teren. Ce pași trebuie să urmeze proprietarii pentru a face posibilă modernizarea unei străzi private?

În cazul unei străzi aflate în proprietate privată, până la preluarea oficială în proprietatea municipiului, nu pot fi amenajate trotuare, nu poate fi introdus iluminat public, nu pot fi reparate porțiunile de carosabil, nu pot fi efectuate lucrări de curățenie și nici intervenții sezoniere, cum este deszăpezirea, deoarece terenul nu aparține orașului.

Pentru a simplifica procesul, procedura de preluare a acestor străzi a fost clarificată în ultimii ani.

„Este necesar ca toți proprietarii să fie de acord cu donația sau renunțarea la dreptul asupra terenului, iar Primăria preia strada exact în configurația existentă, oferind sprijin pe tot parcursul procesului. Abia după finalizarea acestor pași, strada devine eligibilă pentru modernizare”, a explicat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

Astfel, clujenii care locuiesc pe o stradă aflată încă în proprietate privată sunt încurajați să verifice situația juridică și să discute cu ceilalți proprietari.

„Iar dacă aveți întrebări sau doriți să verificați situația străzii voastre, îmi puteți scrie – vă ofer toate informațiile necesare”, a adăugat Dan Tarcea în mesajul citat.

Începând cu anul 2019, administrația locală a flexibilizat modalitatea de preluare a străzilor private în proprietate publică. Astfel, prin donarea sau renunțarea la dreptul asupra terenului, străzile private pot fi preluate în domeniul public, iar Primăria poate interveni ulterior prin proiecte de modernizare în teren.

