Protestul profesorilor clujeni față de măsurile de austeritate din Educație: „Guvernul îngroapă educația”

Câteva sute de sindicaliști din Educație au protestat, joi, în fața sediului Inspectoratului Școlar Județean Cluj față de măsurile de austeritate impuse de Guvern. Studenții s-au alăturat manifestației, solicitând respect pentru Educație.

„Guvernul îngroapă educația”, „Nu boicotăm elevii, boicotăm nedreptatea”, „Universitari, alăturați-vă grevei” - sunt doar câteva din mesajele afișate de protestatari.

De asemenea, sindicaliștii din Educație au cerut demisia ministrului clujean al Educației, psihologul Daniel David.

„Reușitele ministrului Daniel David: V-am tăiat bursele, ca să nu aveți grija banilor”, a fost un alt mesaj afișat de protestatari.

Zona străzii Argeș din Cluj-Napoca a fost paralizată zeci de minute de cele câteva sute de protestari care au cerut eliminarea măsurilor de austeritate din Educație.

„Anul școlar va începe așa cum am început noi astăzi: în stradă! Și nu stăm în stradă pentru salarii. În acest moment ne luptăm pentru demnitatea noastră, pentru condițiile de muncă și pentru viitorul României. Pentru copiii noștri.

Ce au făcut ei în această vară, prin mărirea normei didactice, reprezintă un masacru pentru educație: această măsură lovește în profesorii suplinitori, care nu reușesc ani la rând să se titularizeze.

Comasarea școlilor este o altă măsură aberantă: ce economie s-a făcut la buget prin aceste măsuri fiscale – 0,2% din bugetul Educației?!

Cum poate ministrul Educației să spună că învățământul a contribuit la deficitul bugetar? Ministrul Daniel David consideră educație o cheltuială, nu o investiție, deși ar trebui să reprezinte educația.

Cerem demisia acestui ministru mincinos: Demisia!”, a fost mesajul transmis de sindicaliștii clujeni din Educație, care au lansat un apel la unitate pentru susținerea educației.

Anul școlar poate începe în stradă

Prima zi a anul școlar 2025-2026 va începe cu o acțiune de boicot a cadrelor didactice. Mii de membri ai sindicatelor din învățământ vor protesta luni, 8 septembrie în București.

Și asociațiile de studenți au anunțat că se vor alătura protestului din educație.

Sindicatele din Educație vor boicota, pe 8 septembrie, începutul de an școlar și vor picheta sediul Executivului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni.

Potrivit sindicaliștilor, măsurile de „eficientizare” aplicate în domeniul învățământului prin Legea nr. 141/2025 vor avea „un cost mult mai mare” pe termen mediu și lung, afectând direct calitatea educației, statutul profesional și social al angajaților din învățământ, precum și viitorul beneficiarilor primari.

