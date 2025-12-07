EXIT-POLL: Ciprian Ciucu a câștigat alegerile la Primăria Generală a Capitalei României: „Voi munci pentru cetățeni”

Conform exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde, Ciprian Ciucu, a obţinut, duminică, 7 decembrie 2025, 32,7% la alegerile pentru Primăria Capitalei României.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu (actualul primar al Sectorului 6), a obţinut, duminică, 32,7% din voturile bucureştenilor, iar candidatul PSD, Daniel Băţuţă, a fost creditat cu 26,3%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde.

Pe locul trei se plasează Anca Alexandrescu, susţinută de Partidul AUR, cotată cu 20,2% din voturi, pe locul patru - candidatul USR, Cătălin Drulă, cu - 12,8%, iar pe locul cinci - Ana Ciceală - 6%.

Conform sondajului de opinie realizat în ziua votului de INSCOP Research, cu sprijinul informat.ro, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) cu 21.1%, Cătălin Drulă (USR) cu 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.

Datele au fost culese pe 7 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 3421 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație, sector) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste, care a votat la alegerile pentru Primarul General al Capitalei. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.7% la un grad de încredere de 95%.

Confrom reglementărilor legale, datele nu pot fi date publicității înainte de ora 21.00.

Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Voi munci foarte mult pentru cetățeni”

„Mi-am dorit foarte mult să fiu primarul (general - n. red.) Bucureștiului. Cred că este un lucru bun că am început ca primar de sector. Trebuie să le demonstrez și bucureștenilor care nu m-au votat. Voi munci foarte mult pentru cetățenii Capitalei până la următorul mandat. A fost o perioadă destul de grea pentru noi. Voi veni cu viziunea mea. Să o prezint. O majoritate PNL-USR-PSD este importantă în consiliu. A fost esențială susținerea premierului Ilie Bolojan.”, a transmis Ciprian Ciucu, la afișarea exit-pool-ului.

Datele sunt valabile pentru ora 19.30.

Zece reprezentanţi ai unor partide politice şi şapte independenţi, unul susţinut de o alianţă, au intrat în competiţia pentru funcţia de primar general al Capitalei, la alegerile de duminică.

