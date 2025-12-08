Rezultate finale alegeri București 2025: Ciprian Ciucu a câștigat detașat Primăria Capitalei cu peste 36% din voturi

Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 36,16% din voturi la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru Primăria Capitalei și a câștigat detașat fotoliul de primar general, potrivit rezultatelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Rezultate finale alegeri București 2025: Ciprian Ciucu a câștigat detașat Primăria Capitalei cu peste 36% din voturi|Foto: Inquam Photos / George Călin

Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, a obținut 36,16% din voturi, la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru Primăria Capitalei, câștigând fotoliul de primar general, arată datele publicate, în timp real, pe site-ul Autorității Electorale Permanente, după centralizarea proceselor verbale din toate secțiile de votare (1.289 de secții).

Ciprian Ciucu a câștigat detașat Primăria Capitalei cu peste 36% din voturi|Sursa: AEP

Surpriza apare la locul 2, unde numărătoarea oficială o plasează pe Anca Alexandrescu, deși estimările exit-poll și un sondaj INSCOP l-au indicat pe Daniel Băluță.

Acesta a fost votat de 211.562 de bucureșteni.

Pe locurile următoare se situează:

*Anca Alexandrescu (Alianța electorală 'Dreptate pentru București') - 21,94% (128.405 voturi)

*Daniel Băluță (Partidul Social Democrat) - 20,51% (120.001 voturi)

*Cătălin Drulă (Uniunea Salvați România) - 13,90% (81.310 voturi)

*Ana Ciceală (SENS) - 5,85% (34.239 voturi)

*Eugen Orlando Teodorovici (independent) - 0,28% (1.610 voturi)

*George Valentin Burcea (POT) - 0,20% (1.181 voturi)

*Gheorghe Nețoiu (independent) - 0,19% (1.104 voturi)

*Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit) - 0,18% (1.032 voturi)

*Angela Negrotă (independent) - 0,14% (844 voturi)

*Dănuț-Angelo Trifu (independent) - 0,14% (804 voturi

*Vlad Gheorghe (independent) - 0,11% (633 voturi)

*Constantin-Titian Filip (independent) - 0,11% (615 voturi)

*Gheorghe Macovei (Partidul România Mare) - 0,09% (555 voturi)

*Mihai Ioan Lasca (Patrioții Poporului Român) - 0,08% (483 voturi)

*Liviu Gheorghe Floarea (PNȚ Maniu-Mihalache) - 0,08% (452 voturi)

*Rareș Lazăr (Partidul România în Acțiune) - 0,05% (303 voturi).

Sursa: AEP

La alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei au votat duminică 589.918 alegători, reprezentând 32,71% din numărul celor înscriși în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

