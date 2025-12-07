Încăierare la Aeroportul Heathrow din Londra. Mai muți oameni au fost atacați cu spray lacrimogen

Mai multe persoane au fostr atacate cu piper, duminică dimineața, 7 decembrie 2025, la Aeroportul Heathrow din Londra.

Un incident a avut loc, duminică, 7 decembrie 2025, la Aeroportul Heathrow din Londra | Foto: depositphotos.com

O încăierare a izbucnit duminică dimineață într-o parcare a terminalului nr. 3 de la aeroportul londonez Heathrow, unul dintre cele mai aglomerate în Europa și s-a soldat cu 20 de răniți și care a dus la numeroase perturbări în activitatea aeroportului, potrivit AFP, citat de Agerpres.ro.

„Agenți de securitate înarmați au intervenit și au arestat un bărbat suspectat de agresiune. El a fost reținut, iar ancheta continuă pentru a fi găsiți și alți suspecți”, a explicat poliția, potrivit căreia incidentul nu ar fi de natură teroristă.



Poliția londoneză a fost alertată în jurul orei 08.00 (locală și GMT) în legătură cu un incident implicând „un grup de persoane care se cunoșteau, cu o dispută care a degenerat și a provocat rănirea mai multor persoane”, potrivit comandantului Peter Stevens, citat într-un comunicat.

În total 21 de persoane au fost preluate de serviciul de ambulanțe din Londra, iar cinci dintre ele au fost duse la spital, a indicat acesta pe platforma X. Viața celor răniți nu este în pericol, a mai spus poliția.

„Un anumit număr de persoane au fost stropite cu ceea ce pare a fi un fel de spray cu piper de un grup de bărbați care au părăsit ulterior locul”, conform poliției.

Terminalul 3 a rămas deschis pe tot parcursul incidentului, dar accesul la aeroport în special prin mijloacele de transport în comun rămâne perturbat, a constatat AFP.

Autoritățile aeroportuare au cerut pasagerilor care se îndreaptă spre Heathrow să-și prevadă o marjă de timp suplimentară.

Foto: depositphotos.com

