Președintele Nicușor Dan, despre protestele din Educație: „Dacă sunt lucruri care pot fi remediate, vor fi remediate”

Președintele Nicușor Dan va primi, luni, o delegație a profesorilor la Cotroceni și a declarat că dacă există soluții pentru a îmbunătăți situația profesrilor, acestea vor fi aplicate.

Prima zi a anul școlar 2025-2026 va începe cu o acțiune de boicot a cadrelor didactice. Mii de membri ai sindicatelor din învățământ vor protesta luni, 8 septembrie în București.

Șeful statului a anunțat, luni, că aspectele care pot fi remediate în ceea ce privește situația profesorilor, vor fi aplicate.

Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan Educației prin creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, reducerea fondului pentru burse și reducerea valorii plății cu ora în cazul profesorilor sunt câteva dintre motivele pentru care sindicaliștii din educație au anunțat că vor protesta la debutul anului școlar.

Nicușor Dan a declarat luni, în prima zi a anului școlar, că nu a intervenit în cazul situațiiei din învățământ în condițiile în care „a fost o discuție între Guvern și sindicate, reprezentanții profesorilor”.

Întrebat de jurnaliști de ce a ales să nu participe la deschiderea anului școlar în calitate de președinte, el a răspuns că motivul este „că există această tensiune”.

„Sunt niște revendicări ale profesorilor și n-am vrut să sfidez. E o discuție în societate și n-am vrut să sfidez”, a declarat Nicușor Dan, citat de HotNews.ro

Șeful statului a fost întrebat și de ce Guvernul Ilie Bolojan a operat tăieri mai întâi în domeniul învățământului.

„S-a pus întrebarea de ce s-a început cu Educația. Răspunsul e că ce trebuia să facă trebuia să fie gata până la opt septembrie și de asta s-a început cu Educația”, a răspuns Nicușor Dan.

„Haideți să vedem cum se așează situația acum și, dacă sunt lucruri care pot fi remediate, ele vor fi remediate. A fost un efort pe mai multe direcții de a reduce deficitul, însă a fost efortul pe Educație și el trebuia început mai devreme ca să fie gata”, a insistat președintele, conform sursei citate.

Președintele României va primi, luni, o delegație a profesorilor la Cotroceni.

Sindicatele din Educație vor boicota, pe 8 septembrie, începutul de an școlar și vor picheta sediul Executivului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni.

Potrivit sindicaliștilor, măsurile de „eficientizare” aplicate în domeniul învățământului prin Legea nr. 141/2025 vor avea „un cost mult mai mare” pe termen mediu și lung, afectând direct calitatea educației, statutul profesional și social al angajaților din învățământ, precum și viitorul beneficiarilor primari.

