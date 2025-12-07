CFR Cluj se întoarce cu un punct din Bănie. Hindrich, providențial cu Universitatea Craiova.

CFR Cluj a remizat, în deplasarea cu Universitatea Craiova, scor 1-1 , duminică, 7 decembrie 2025, în etapa a 19-a a Superligii României.

CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1 meciul din deplasare împotriva Universității Craiova | Foto: Facebook, Universitatea Craiova

Oltenii au început bine meciul și au dominat aproape integral prima repriză.

Acest lucru s-a văzut și aproape de pauză, în minutul 38, când Universitatea Craiova a deschis scorul prin Tudor Băluță.

Clujenii nu au reușit să tragă pe poartă în prima parte a meciului. Astfel, gazdele au intrat la pauză cu avantaj minim.

După revenirea de la cabine, formația din Gruia a reușit egalarea prin Louis Munteanu, din pasa lui Karlo Muhar. Vârful ardelenilor l-a învis pe portarul oaspeților cu un șut violent din interiorul careului în minutul 51.

Căpitanul oltenilor, Nicușor Bancu era cât pe ce să își readucă echipa în avantaj două minute mai târziu, însă nu a putut înscrie scăpat singur cu portarul „vișiniilor”. O ocazie mare a avut și Baiaram câteva momente mai târziu, dar a tras în blocaj.

Tabela a rămas neschimbată până la final, chiar dacă Universitatea Craiova au avut multe ocazii mari de a obșine victoria.

Ottó Hindrich a fost providențial și a securizat rezultatul de egalitate.

