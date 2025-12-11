Avertismentul BNR: „Stabilitatea financiară a României este sub presiune”

Riscuri semnificative pentru economia României. BNR avertizează cu privire la presiunea ridicată asupra stabilității financiare din cauza deficitelor în creștere.

România se confruntă în continuare cu riscuri ridicate la adresa stabilității financiare, potrivit raportului publicat de Banca Națională din decembrie 2025.

Astfel, vulnerabilitățile provin în principal din dezechilibrele interne, în special deficitele bugetare mari, dar și din climatul global tensionat, care influențează direct economia locală.

Economia României continuă să se miște lent. În trimestrul al doilea din 2025, avansul economic a fost de numai 0,3% față de anul precedent, iar în trimestrul al treilea creșterea este estimată la 1,6%, ușor sub nivelul din 2024, potrivit raportului BNR, citat de Digi24.

De altfel, impactul măsurilor fiscale adoptate de Guvernul Bolojan, al căror efect va fi resimțit în timp, comportă și componente de risc: ajustările bugetare, menite să reducă deficitul, limitează, totodată, consumul și investițiile.

Atât Comisia Europeană, cât și FMI, au revizuit în jos progrnoza de creștere economică pentru România la 0,7% din PIB, respectiv 1% din PIB.

România nu scapă ușor de deficitul uriaș

Cel mai mare risc intern rămâne deficitul bugetar ridicat.

În primele nouă luni din 2025, deficitul a ajuns la 102,5 miliarde de lei, adică aproximativ 5,4% din PIB. Pentru întregul an, rectificarea bugetară prevede un deficit de 8,4% din PIB, un nivel dificil de atins și mult peste ținta convenită cu Comisia Europeană în cadrul procedurii de deficit excesiv.

În paralel, datoria publică a continuat să crească și a ajuns la 57,2% din PIB la mijlocul anului 2025, în urcare cu peste șase puncte procentuale într-un singur an.

BNR a atras atenția că menținerea acestei direcții poate submina încrederea investitorilor, ceea ce ar putea duce la costuri de finanțare mai mari, volatilitate pe piața valutară și presiuni asupra cursului de schimb.

Potrivit Băncii Centrale, fondurile europene reprezintă o soluție serioasă pentru România, iar statul trebuie să accelereze absorbția fondurilor nerambursabile, conform raportului citat.

