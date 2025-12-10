Clujenii au ieșit în stradă pentru justiție: „Savonea, demisia!”

Sute de clujeni au ieșit în stradă, miecuri seară, pentru a protesta împotriva corupției din sistemul de justiție din România. „Savonea, demisia!” și „Nicușor, ocupă-te de marea corupție!” sunt câteva dintre mesajele scandate de protestatari.

Clujenii au ieșit în stradă pentru justiție: „Savonea, demisia!”|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Clujenii au protestat miercuri seară împotriva corupției din sistemul de justiție.

Clujenii au ieșit în stradă pentru justiție: „Savonea, demisia!”|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Sute de oameni s-au adunat în fața Tribunalului Cluj în cadrul unei manifestații menite să atragă atenția asupra necesității unui sistem judiciar reformat și performant.

„Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!”, arată organizatorii protestului într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sute de clujeni au ieșit în stradă, miecuri seară, pentru a protesta împotriva corupției din sistemul de justiție din România|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Acțiunea de protest se înscrie în contextul dezvăluirilor făcute de jurnaliștii de la Recorder în cadrul investigației „Justiția capturată”, documentar care prezintă cum sistemul de justiție a fost blocat din cauza corupției tocmai de către cei puși să-l administreze.

Clujenii au ieșit în stradă pentru justiție: „Savonea, demisia!”

Manifestanții cer, printre altele, schimbarea legislației pentru a preveni abuzurile, precum: eliminarea prescripției pentru faptele de corupție sau eliminarea posibilității ca magistrații să aleagă procurorii care îi anchetează.

„Este important să ne arătăm susținerea pentru această cauză pentru a oferi curaj magistraților din țară, care sunt majoritar integri, dar care din frică față de administrația coruptă, sunt reduși la tăcere”, arată organizatorii protestului.

„Savonea, demisia!”, „Predoiu, demisia! Să vină altcineva”, „Savonea, nu uita, legea nu e sluga ta”, „Justiție, nu prescripție” – sunt câteva dintre mesajele transmise de protestatarii clujeni.

„Savonea, demisia!” și „Nicușor, ocupă-te de marea corupție” sunt câteva dintre mesajele scandate de protestatari.|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Președintele Nicușor Dan a reacționat, miercuri, în cazul dezvăluirilor făcute de Recorder cu privire la sistemul de justiție din România. „Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice”, a transmis șeful statului, care a declarat că în prezent se lucrează la un raport cu privire la problemele din justiție.

„Este important să ne arătăm susținerea pentru această cauză pentru a oferi curaj magistraților din țară, care sunt majoritar integri, dar care din frică față de administrația coruptă, sunt reduși la tăcere”, au transmis organizatorii protestului.|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

De altfel, miercuri, Curtea Constituțională a României a amânat pentru 28 decembrie decizia privind reforma pensiilor magistraților. Proiectul pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament prevede creșterea vârstei de pensionare și stabilește cuantumul pensiei la 70% din ultimul salariu net.

Documentar exploziv despre starea Justiției din România

Foști și actuali magistrați vorbesc în cadrul documentarului Recorder.ro despre presiuni mari asupra sistemului de justiție, care fac ca dosare mari de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor sau despre judecători mutați de la o instanță la alta, pentru a nu mai judeca anumite dosare.

Sute de clujeni au ieșit în stradă, pentru a protesta împotriva corupției din sistemul de justiție din România|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Potrivit datelor prezentate în documentarul „Justiție Capturată”, realizat de jurnaliștii Recorder, sistemul de justiție din România beneficiază de reglementări coerente, însă acesta a fost blocat din cauza corupției tocmai de către cei puși să-l administreze.

Sute de oameni s-au adunat în fața Tribunalului Cluj în cadrul unei manifestații menite să atragă atenția asupra nevoii unui sistem judiciar reformat|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Documentarul aduce mărturii ale unor oameni care sunt sau au fost au fost implicați la vârf în gestionarea sistemului judiciar, precum fosta judecătoare și membră a CSM Andreea Chiș, fostul procuror-șef al DNA Crin Bologa sau actualul vicepreședinte al CSM, procurorul Claudiu Sandu. De asemena, informații relevante sunt prezentate de magistrați activi, dar care au ales să vorbească sub protecția anonimatului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: