Cea mai mare baterie de stocare a energiei din România, în Florești. Primarul Bogdan Pivariu: „Investiția reduce costurile energiei”

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a anunțat operaționalizarea unei baterii de stocare a energiei ce permite reducerea costurilor atunci când cererea de energie crește.

În Florești a fost pusă în funcțiune cea mai mare baterie de stocare a energiei din România.

Anunțul a fost făcut de primarul comunei, Bogdan Pivariu, care a semnat certificatul de edificate.

„În Florești avem cea mai mare baterie de stocare a energiei din România. Am semnat certificatul de edificare, iar investiția este acum operațională”, a transmis Bogdan Pivariu într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Această tehnologie joacă un rol esențial la nivel național și european:reduce costurile energiei prin faptul că stochează energia atunci când producția este mare și consumul este redus, iar apoi o eliberează în momentele de vârf, când cererea crește.

„Florești arată din nou că se poate. Și se poate sustenabil”, a adăugat Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești.

Imvestiția permite asigurarea unui stoc suficient de energie în momentele de vârf, iar astfel costurile vor fi mai reduse atunci cânt cererea crește și crește gradul de securitate în ceea ce privește distribuția și alimentarea cu energie.

