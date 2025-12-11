Rectorul UMF Cluj, Anca Buzoianu: „Obezitatea, una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică”

Obezitatea este una dintre cele mai serioase probleme de sănătate publică, atrage atenția rectorul UMF Cluj, Anca Buzoianu, care semnalează incidența în creștere a cazurilor în care problemele legate de greutate nu sunt gestionate corespunzător.

Profesorul Anca Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca consideră că obezitatea este una dintre cele mai provocatoare probleme de sănătate publică.

Precizarea a fost făcută la conferinţa „Obezitatea - problemă de sănătate publică”, organizată joi la UMF Cluj-Napoca.

„Este un moment important pentru a aborda împreună una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică din prezent. Pentru universitatea noastră este o mare onoare să găzduiască această manifestare ştiinţifică, iniţiată de doamna prof. dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România, căreia îi mulţumim pentru sprijin şi mai ales pentru implicare în iniţiativele de sănătate publică”, a declarat rectorul UMF Cluj, profesorul Anca Buzoianu.

„Obezitatea este o problemă pentru noi toţi, este una dintre cele mai serioase provocări de sănătate publică ale secolului nostru. La nivel global, peste un milliard de persoane trăiesc cu obezitate, iar prevalenţa bolii s-a dublat de la începutul anilor '90 până în prezent”, a explicat rectorul UMF.

Circa 22,5% dintre români suferă de obezitate: 4 milioane de adulți afectați

Un alt aspect îngrijorător vizează incidența în creștere a obezității în rândul copiilor și adolescenților. Astfel, rectorul UMF Cluj a semnalat că şi numărul copiilor şi adolescenţilor obezi este tot mai mare.

„Dacă ne referim la statistici, în anul 2022, 16% dintre adulţi erau obezi, este o cifră aproape înspăimântătoare. Iar rata obezităţii la copii şi adolescenţi s-a cvadruplat în ultimele decenii. Această statistică mi se pare şi mai înspăimântătoare. Mă gândesc cum va arăta viitorul, dacă deja în copilărie obezitatea este de patru ori mai prezentă. În România, tendinţa este la fel de îngrijorătoare. Conform celor mai recente date, aproximativ 22,5% dintre români suferă de obezitate, ceea ce înseamnă aproape patru milioane de adulţi afectaţi”, a mai spus Anca Buzoianu.

La rândul său, preşedinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, consideră că, dată fiind incidenţa obezităţii, este necesară continuarea proiectelor şi programelor de conştientizare şi combatere a acesteia.

„Controlează obezitatea este o campanie largă şi amplă de conştientizare asupra problemelor legate de obezitate ca boală cronică progresivă recidivantă, care reprezintă o adevărată pandemie de sănătate publică. (...) Campania este iniţiată de Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti şi în toate centrele universitare s-a desfăşurat cu sprijinul universităţilor de medicină şi farmacie sau al facultăţilor de medicină şi farmacie. Considerăm că este absolut necesar să continuăm această activitate de conştientizare asupra problematicii obezităţii, deoarece ea reprezintă o reală problemă de sănătate publică”, a spus prof. dr. Cătălina Poiană.

Conferinţa „Obezitatea - problemă de sănătate publică” a fost organizată în cadrul proiectului „Controlează Obezitatea”, ediţia Cluj-Napoca.

