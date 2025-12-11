Conferință cu scandal la Curtea de Apel București. Judecătoarea Raluca Moroșanu confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare”.

O judecătoare de la Curtea de Apel București a confirmat, joi, dezvăluirile șocante din investigația Recorder privind justiția din România. „Suntem terorizați”, spune magistratul.

Conferința susținută de conducerea Curții de Apel Bucuresti, 11 decembrie 2025. Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Conferință de presă incendiară, joi, la Curtea de Apel București (CAB).

Este prima conferință organizată de CAB în contextul dezvăluirilor șocante făcute de jurnaliștii Recorder despre corupția din sistemul de justiție din România.

În deschiderea conferinței, judecătoarea Raluca Moroșanu a spus că mărturia colegului său, judecătorul Laurențiu Beșu, este autentică.

Conferința de presă a fost convocată de șefa Curții de Apel ca răspuns la acuzațiile dure din documentarul Recorder.

„Sunt judecător la secția 1 penală cu 26 de ani de magistratură. Am venit aici ca să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a declarat este adevărat”, a declarat magistratul în deschiderea conferinței Curțiii de Apel București, chiar în prezența conducerii, potrivit G4Media.ro

Moroșanu a recunoscut că magistrații sunt terorizați:

„Dacă va fi contrazis este o minciună. Conducerea nu ne ajută de nici un fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare. O situație toxică și încordată. Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert, am fost toată viața magistrat”, a adăugat magistratul Raluca Moroșanu.

Președintele CAB acuză un „linșaj” public

În același timp, președintele Curții de Apel București denunță un „linșaj” al magistraților.

„Suntem aici pentru a atrage atenția asupra gravității situației.(...).Cerem public organismelor abilitate să procedeze la verificarea tuturor acuzațiilor formulate.(...).Justiția a trecut de la câmp tactic la o arenă. Asistăm la o campanie de linșare mediatică. Cine beneficiază de delegitimarea DNA și CAB? Sincronizarea nu e accidentală.

Am învățat cu toții că justiția se realizează prin Înalta Curte și celelalte instanțe. Legea nu se schimbă în stradă prin minciuni”, a susținut Liana Arsenie, care a afirmat că prescrierea faptelor în mai multe dosare s-a realizat din cauza „lipsei de acțiune a legislativului”.

Recorder a publicat un documentar devastator despre mecanismele din justiție care scapă infractorii, rețeaua care a acaparat și domină sistemul judiciar în ultimii ani, influențe politice și sentințe controversate.

În anchetă, judecătorul Laurențiu Beșu, de la tribunalul București, a oferit o serie de informații importante, pe care Curtea de Apel București le-a catalogat ca fiind „denigratoare”şi fără acoperire”.

În Cluj-Napoca, dar și în Capitală au fost organizate miercuri seara manifestații pentru o justiție independentă, sute de persoane scandând lozincile: „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrati independenti, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie”, „Integritate, nu complicitate”, „Legea este pentru toți, fără milă pentru hoți” etc.

