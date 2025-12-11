MB MECANICA SKY S.R.L. – Anunț de mediu pentru obiectivul ,,Operaţiuni de mecanică generală” din Sat Tureni, nr. 74 , jud. Cluj.

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. 1798/2007 MB MECANICA SKY S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ,,Operaţiuni de mecanica generala” din Sat Tureni, nr. 74 , jud. Cluj.

Eventualele sugestii şi reclamaţii se vor depune la sediul DJM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni: 9.00-16.30; marţi, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00.