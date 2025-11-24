Majorarea TVA la 21% a fost un eșec: pe fondul unui consum în scădere, statul a încasat mai puțini bani

Majorarea taxelor a produs un efect invers în economie: românii au plătit mai mult, dar au fost nevoiți să-și reducă cumpărăturile, iar încasările au scăzut.

Potrivit datelor ministerului Finanţelor, încasările din TVA au scăzut cu aproape 350 de milioane de lei, notează Antena3CNN.

Ca procent, statul a încasat cu aproape 3% mai puțin decât în ​​luna precedentă.

Majorarea taxelor din luna august nu a adus mai mulți bani la buget, așa cum spera Executivul.

Din contra, încasările din TVA au scăzut cu aproape 350 de milioane de lei după ce cotele au fost majorate cu două procente, arată datele Ministerului Finanțelor.

Astfel, statul a încasat mai puțin, iar românii nu și-au mai permis aceleași lucruri ca înainte de majorarea taxei.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că de la o lună la alta consumul a scăzut cu peste 7%. România are printre cele mai mari scăderi la nivel european, de 4,5% în septembrie, conform Eurostat.

Conform prognozelor BNR, rata inflației se va menține ridicată – 9,6% în decembrie.

