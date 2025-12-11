Actualitate
Accident rutier grav în Tureni: Două mașini avariate și un bărbat transportat la spital
Un accident rutier grav s-a produs joi dimineața în zona localității Tureni. Pompierii au intervenit cu un modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.Accident rutier grav în Tureni: bărbat rănit, transportat la spital|Foto: ISU Cluj
Două mașini au fost grav avariate, iar un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost transportat la spital în urma unui grav accident rutier produs joi în localitatea clujeană Tureni.
Pompierii din Turda au intervenit, joi, la un accident rutier petrecut pe raza localității Tureni.
În accident au fost implicate două autoturisme, însă din fericire nu au existat victime încarcerate.
„Un bărbat de aproximativ 70 de ani a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare”, informează ISU Cluj.
În toamna anului trecut, un bărbat a murit după ce intrase în stop cardio-respirator în urma unui teribil accident produs în zonă.
