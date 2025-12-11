  • Flux RSS
Actualitate

Accident rutier grav în Tureni: Două mașini avariate și un bărbat transportat la spital

Un accident rutier grav s-a produs joi dimineața în zona localității Tureni. Pompierii au intervenit cu un modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Accident rutier grav în Tureni: bărbat rănit, transportat la spital|Foto: ISU Cluj Accident rutier grav în Tureni: bărbat rănit, transportat la spital|Foto: ISU Cluj

 

 


Două mașini au fost grav avariate, iar un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost transportat la spital în urma unui grav accident rutier produs joi în localitatea clujeană Tureni. 

Accident rutier grav în Tureni: Două mașini avariate și un bărbat transportat al spital

Pompierii din Turda au intervenit, joi, la un accident rutier petrecut pe raza localității Tureni. 


CITEȘTE ȘI: 
Accident rutier în Tureni. Trei persoane au fost rănite

Accident rutier grav în Tureni: bărbat rănit, transportat la spital|Foto: ISU Cluj

În accident au fost implicate două autoturisme, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. 

„Un bărbat de aproximativ 70 de ani a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare”, informează ISU Cluj. 


În toamna anului trecut, un bărbat a murit după ce intrase în stop cardio-respirator în urma unui teribil accident produs în zonă. 

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Autoutilitară răsturnată la Tureni. Șoferul, în stop cardiac. UPDATE: Bărbatul a murit.

Ultimele Stiri
abonare newsletter