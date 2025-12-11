Licitație majoră la CFR: 45 milioane € pentru trenul metropolitan. Mega-proiectul feroviar al Clujului intră în execuție!

Mega-proiectul feroviar al Clujului intră în execuție. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA pregătește infrastructura pentru trenul metropolitan.

În sistemul electronic de achiziții publice, SRCF Cluj a postat anunțul de licitație cu titlul „Lucrări de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii de cale ferată pe linia CF Cluj Napoca– Apahida –Jucu – Bonțida (50,74 km) aferente proiectului Tren Metropolitan Gilău–Florești–Cluj-Napoca–Baciu–Apahida –Jucu–Bonțida”.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 227.167.536,54 lei, echivalentul a aproape 45 de milioane de euro, potrivit clubferoviar.ro.

Procedura este împărțită în două loturi, astfel:

Lot 1: „Linia 300 Cluj Napoca – Apahida: km 489+400 – 500+750 = 11,35 km x 2 = 22,7 km, fir I+II, Linia 412 Apahida – Jucu: km 0+000 – 1+300 = 1,3 km x 2=2,6 km fir I+II”

Valoarea estimată fără TVA: 128.980.918,09 lei

Lot 2: „Linia 412 Apahida–Jucu: km 1+300-8+540 fir I = 7,24 km, km 1+300-8+497 fir II = 7,197km, Linia 412 Jucu–Bonțida: km 9+760-15+280 fir I = 5,52 km, km 9+800-15+280 fir II=5,480 km”

Valoarea estimată fără TVA: 98.186.618,45 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 2 februarie 2026, ora 15, pentru ambele loturi. Ofertele trebuie să fie valabile până pe 2 august 2026.

Se așteaptă ofertele la licitația pentru materialul rulant

În ceea ce privește trenul metropolitan Cluj, procedurile pentru achiziția materialului rulant sunt mult mai avansate – pe 18 decembrie este așteptată depunerea ofertelor la licitație.

Licitația are ca scop cumpărarea a șapte rame electrice pentru transportul metropolitan de călători, plus mentenanță și reparații pentru o perioadă de 15 ani și posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță și reparații cu încă 15 ani (mentenanță totală până la 30 de ani). Serviciile sunt necesare pentru funcționarea respectivelor rame electrice. Va avea loc și instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, deservirea ramelor electrice și a aplicațiilor software aferente, precum și transportul, asigurarea, operarea si asistența tehnică în perioada de garanție.

Valoarea totală estimată este între 333.800.000 lei fără TVA și 443.600.000 lei fără TVA, fiind compusă din: 224.000.000 lei fără TVA – achiziție trenuri; 109.800.000 lei fără TVA – mentenanță și reparații necesare pentru funcționarea trenurilor pentru o perioadă de 15 ani; 109.800.000 – pentru posibilitatea extinderii mentenanței și reparațiilor necesare pentru funcționarea trenurilor pentru o perioadă de încă 15 ani.

Proiectul va fi finanțat din Fonduri Europene Nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor, bugetul local prin UAT Municipiul Cluj-Napoca, UAT Comuna Gârbău, UAT Comuna Baciu, UAT Comuna Apahida, UAT Comuna Jucu, UAT Comuna Bonțida și Consiliul Județean Cluj, alte surse legal constituite identificate pe parcurs.

250 mil. euro pentru trenul metropolitan Cluj

În luna noiembrie, Primăria Cluj-Napoca a pus în dezbatere publică Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Trenul Metropolitan Cluj, proiect în valoare de peste 250 de milioane de euro.

Cu un traseu de 48,8 km, 23 de stații, și legături strategice cu metroul și autobuzele, proiectul trenului metropolitan Cluj promite să transforme radical mobilitatea în zona metropolitană.

Lungimea totală a traseului este de 48,8 km și va acoperi principalele localități din zona metropolitană, de la Bonțida până în Rădaia, cu opriri în puncte strategice precum Baciu, Apahida și Florești. În orele de vârf (6.00 – 19.00), trenul va circula la un interval de 30 de minute în ambele direcții și va permite astfel acces rapid către centrul municipiului Cluj-Napoca - în mai puțin de 30 de minute din zonele limitrofe.

Trenul metropolitan va avea 23 de stații, inclusiv unele nou propuse pentru a crește accesibilitatea. Proiectul prevede și infrastructură auxiliară majoră, precum:

Pasaj subteran rutier pe strada Fabricii de Zahăr pentru fluidizarea traficului.

Pasaj pietonal subteran care va lega gara Florești-Napoca de aeroportul Avram Iancu.

Legături cu rețeaua de metrou la stația Viitorul și zona IRA, unde se vor intersecta metroul, trenul metropolitan și culoarul de nord.

Integrarea cu rețeaua de transport public urban

Un aspect esențial al acestui proiect este integrarea trenului metropolitan cu rețeaua actuală de transport public, respectiv tramvaiul, autobuzul și troleibuzul. Potrivit declarațiilor oficiale, un hub important va fi amenajat în zona IRA, unde se vor intersecta culoarul de nord, metroul și trenul metropolitan și va creată astfel o adevărată poartă de interconectare a tuturor mijloacelor de transport în comun. Din această zonă, călătorii vor putea accesa rapid orice direcție a orașului.

Despre Trenul Metropolitan Cluj

Lungimea traseului de tren metropolitan: 48,8 km

Numărul de stații: 23

Numărul de remize: 1 (construcție prevăzută cu instalații de spălare și de ventilare, precum și cu un mic atelier de reparații, folosită pentru adăpostirea locomotivelor, a vagoanelor etc.)

30 trenuri pe zi

Frecvența de circulație: 1 tren pe oră între orele 05.00 și 06.00 / 2 trenuri pe oră între orele 06.00 și 19.00 / 1 tren pe oră între orele 19.00 și 22.00

Timp total de călătorie: 65 minute (1 oră și 5 minute)

Viteză comercială: 45 km/h

