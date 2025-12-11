Vreme rece cu maxime de 8 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturile scad ușor, astfel că maxima termică nu va depăși 8 grade Celsius. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoză meteo pentru joi, 11 decembrie | Foto: monitorulcj.ro

Joi, 11 decembrie, vremea se va menține rece, cerul va fi variabil în zonele montane, însă în restul țării vor fi înnorări persistente și local ceață, asociată izolat cu burniță sau ploaie slabă.

Pe parcursul serii și nopții sunt posibile precipitații slabe în Maramureș, în zona Moldovei, local în Transilvania, precum și în Banat și Crișana. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări locale.

Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 13 grade Celsius, iar cele minime între -1 și 6 grade Celsius.

În Cluj, după o dimineață răcoroasă, cerul va fi preponderent senin, cu șanse reduse de precipitații, iar maximele termice vor ajunge la 8 grade Celsius. Minima termică va fi de 3 grade Celsius.

Vântul va sufla slab și moderat, iar vremea va fi în general frumoasă.

Vineri, însă, înnoările vor deveni mai persistente, astfel că cerul va fi preponderent noros, iar valorile termice maxime vor fi de 7 - 8 grade Celsius.

