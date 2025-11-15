FMI estimează o creștere economică de doar 1% în 2025 și cere României reforme structurale ambițioase

Fondul Monetar Internațional solicită României reforme structurale ambițioase pentru a sprijini creșterea economică, a restabili sustenabilitatea fiscală și a proteja stabilitatea financiară. FMI estimează o creștere modestă a PIB-ului de doar 1% în 2025 și 1,4% în 2026.

Fondul Monetar Internațional avertizează că economia României va crește modest, în timp ce inflația se va menține la un nivel ridicat.

FMI a revizuit în scădere la 1% creșterea economică pentru acest an, iar pentru 2026 a redus prognoza de creștere la 1,4% din PIB.

Recomandările Fondului Monetar Internațional au în vedere un pachet de acțiuni complex privind fiscalitatea, inflația și stimularea economică.

„Directorii executivi au salutat pachetul amplu de reforme fiscale pentru perioada 2025-2026, adoptat recent, care marchează un pas important în abordarea deficitelor gemene în creștere. Pe fondul unei consolidări fiscale ample necesare și cu riscuri înclinate în sens negativ, directorii au solicitat un mix adecvat de politici și reforme structurale ambițioase pentru a sprijini creșterea, a restabili sustenabilitatea fiscală și a proteja stabilitatea financiară”, se arată în raportul FMI citat de Agerpres.ro

În esență, Fondul Monetar Internațional atenționează asupra presiunii inflaționiste și arată că politica monetară trebuie să fie una prudentă. De asemenea, pentru a stimula creșterea economică, FMI cere continuarea reformelor structurale și a investițiilor. Astfel, directorii FMI au subliniat importanța executării complete a consolidării fiscale planificate în 2025-2026, urmată de ajustări suplimentare pe termen mediu pentru a consolida încrederea pieței și a asigura sustenabilitatea fiscală.

„Aceste reforme, împreună cu utilizarea completă a fondurilor UE, vor spori potențialul de creștere pe termen mediu și vor sprijini consolidarea fiscală și reechilibrarea externă. Reformele în domeniul guvernanței, inclusiv o mai bună gestionare a sectorului întreprinderilor de stat și o mai mare predictibilitate a cadrului de reglementare, sunt de asemenea cruciale pentru a consolida atractivitatea României pentru investiții. Creșterea ratei de participare pe piața muncii prin investiții în capitalul uman ar contribui la atenuarea efectelor unei perspective demografice nefavorabile. Tranziția planificată a României către o economie cu emisii reduse de carbon, împreună cu finalizarea Uniunii Energetice la nivelul UE, va contribui la consolidarea securității energetice”, punctează sursa citată.

O misiune a FMI, condusă de Joong Shik Kang, a analizat în septembrie, la București, recentele evoluții ale economiei românești.

Fondul Monetar Internațional previzionează că economia României va crește, în 2025, cu 1%, iar în 2026 cu 1,4%, estimări în scădere comparativ cu cele din primăvară, de 1,6% și, respectiv 2,8%.

În ceea ce privește inflația, FMI anticipează că va coborî în intervalul de toleranță al Băncii Naționale a României (BNR) până la sfârșitul anului 2026.

Banca Națională a României anticipează că rata anuală a inflației se va situa la 9,6% la finele anului curent, la 3,7% în decembrie 2026 și la 2,9% la orizontul proiecției, trimestrul III 2027, conform raportului trimestrial asupra inflației.

Ministerul Finanțelor a apreciat concluziile raportului FMI pentru România și a subliniat că direcția reformelor adoptate va continua:

„Prioritatea noastră rămâne reconstrucția unei economii sănătoase și reziliente, iar această confirmare ne consolidează încrederea că vom atinge țintele de deficit și că vom asigura o creștere sustenabilă”, a subliniat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit unei informări publicate de minister.

