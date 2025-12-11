Atenție, șoferi! Noi sensuri unice în cartierul Mărăști.

Primăria anunță noi sensuri unice în cartierul Mărăști, valabile de joi, 11 decembrie. Noile reglementări de circulație vizează zona Aleea Bârsei și strada Ciocârliei.

Primăria anunță noi sensuri unice în cartierul Mărăști|Foto: Google Maps

Primăria Cluj-Napoca anunță noi sensuri unice, valabile de joi, 11 decembrie, în cartierul Mărăști.

Atenție, șoferi! Noi sensuri unice în cartierul Mărăști.

„Începând de azi, 11 decembrie 2025, se implementează următoarele reglementări de circulație aprobate în Comisia Operativă de Circulație și avizate de Poliția Rutieră”, transmite municipalitatea clujeană.

Noile reglementări vizează următoarele străzi:

*instituire sens unic de circulație pe Aleea Bârsei, dinspre str. Ciocârliei nr. 32-34 spre Aleea Bârsei nr. 1;

*instituire sens unic de circulație pe tronsonul cuprins între Aleea Bârsei nr.1 și Aleea Bârsei nr.5, dinspre est spre vest;

*pe Aleea Bârsei, pe tronsonul cuprins între Aleea Bârsei nr. 5 și str. Ciocârliei, sens unic de ieșire spre strada Ciocârliei.

Măsurile sunt semnalizate prin indicatoare rutiere.

Administrația locală recomandă participanților la trafic să aibă în vedere noile reglementări de circulație.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: