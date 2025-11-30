Afacerile, pe butuci: peste 2.640 de firme dizolvate în Cluj. Numărul firmelor închise a crescut cu peste 32% în primele zece luni din 2025.

Crește numărul firmelor care pun lacătul pe ușă. Clujul este județul cu cele mai multe firme închise în primele zece luni din an.

Afacerile, pe butuci: peste 2.640 de firme dizolvate în Cluj

Numărul firmelor închise crește vertiginos.

Dacă până în august, 2.017 firme au fost închise în Cluj, în octombrie 2025 numărul acestora a crescut substanțial: 2.641 de firme au fost dizolvate.

Astfel, cu excepția Capitalei, Clujul este județul cu cele mai multe firme aflate în proces de dizolvare și lichidare.

Astfel, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, față de 35.436 în perioada similară din 2024, notează Agerpres.ro

Mii de firme închise în 2025

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în:

*București - 9.396 de firme (în creștere cu 35,43% față de ianuarie-octombrie 2024)

*Județul Cluj - 2.641 de firme (plus 42,6%),

*Ilfov - 2.439 de firme, (plus 28,37%),

*Constanța - 2.273 de firme, (plus 21,88%),

*Timiș - 1.929 de firme, (plus 19,29%),

*Brașov - 1.740 de firme, (plus 47,21%)

*Iași - 1.729 de firme (plus 24,48%).

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Maramureș (plus 67,8%), Olt (plus 62,25%), Alba (plus 56,06%) și Vâlcea (plus 55,38%). În niciun județe nu au fost consemnate scăderi ale numărului de dizolvări.

Comerțul, construcțiile și serviciile profesionale sunt cele mai afectate domenii

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie-octombrie 2025, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 10.509 de dizolvări la nivel național. Față de anul precedent, dizolvările din acest sector au crescut cu 7,72%.

Potrivit sursei citate, construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice și transportul și depozitarea sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 3.924 (plus 9,55%), 3.884 (plus 12,58%) și 3.211 (plus 18,66%).

