Cristi Danileț, scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Justiția fără dreptate e doar funcționăreală”

Fostul judecător clujean Cristi Danileț a adresat o scrisoare deschisă către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în care detaliază pașii necesari pentru o justiție independentă. „Vă ofer soluția pentru a rezolva problema banilor pentru români în 24 de ore”, transmite fostul magistrat.

Cristi Danileț, scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Justiția fără dreptate e doar funcționăreală”|Foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Fostul judecător clujean Cristi Dănileţ i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan, în urma documentarului Recorder despre starea justiției din România.

Danileț expune pașii pe care îi are de făcut șeful statului pentru un sistem de justiție eficient.

„Domnule președinte Nicușor Dan, iată de aveți de făcut: 1. convocați de urgență CSM! 2. mergeți și prezidați ședința! 3. cereți investigații disciplinare și penale cu problemele grave din justiție!”, spune fostul judecător în scrisoarea deschisă publicată miercuri seară pe pagina lui de Facebook.

Cristi Danileț, scrisoare deschisă către Nicușor Dan: „Justiția fără dreptate e doar funcționăreală”

„Vă reamintesc aceste probleme, așa cum au tot fost expuse de magistrați curajoși începând cu anul 2017 și culminând cu cei din reportajul Recorder:

*dosare împărțite preferențial la parchete și la instanțe;

*ordine date procurorilor de a soluționa cauze într-un anumit fel;

*delegări cu dedicație făcute de președinții de curți de apel pentru oamenii fideli; *detașări și transferuri făcute cu dedicație de CSM pentru a scoate judecători din cauze importante;

*anchete disciplinare făcute abuziv de Inspecția Judiciară cu privire la aspecte de viață privată;

*judecăți disciplinare făcute de tabăra din CSM alcătuită din 8 judecători care au încălcat legea cu rea credință în cazul mai multor judecători;

*redeschiderea ilegală prin recurs în casație a mai multor dosare penale și albirea infractorilor dovediți în mod definitiv de instanțele de fond; reluarea în întregime a cercetării judecătorești în multiple dosare cu miză, ca urmare a schimbării judecătorilor din complet, deși acest lucru nu este prevăzut în nicio normă legală, fiind o interpretare abuzivă a jurisprudenței CEDO; lipsa dosarelor privind judecătorii și procurorii corupți; dosare prescrise în mod imputabil unor magistrați”, a notat Cristi Danileț în mesajul său.

Cristi Danileț spune că șeful statului trebuie să le amintească „magistraților corecți că sunteți alături de ei” și îl îndeamnă să le recunoască meritele și eforturile depuse constant.

Mesaj pentru Bolojan: „Vă ofer soluția pentru a rezolva problema banilor pentru români în 24 de ore”

De asemenea, în mesajul transmis premierului Ilie Bolojan, fostul magistrat semnalează necesitatea schimbărilor de la nivelul ministerului Justiției și a eliminării prescrierii pentru corupție.

„Domnule prim-ministru,

Vă știu un om hotărât, care combate de ani abuzurile din administrație. Este timpul să vă aplecați și asupra justiției. Iată ce aveți de făcut:

*schimbați-l pe ministrul justiției Radu Marinescu; nu are nicio treabă cu administrarea justiției, e doar un avocat de provincie devenit cunoscut pe spatele unui politician din Craiova și atât;

*trimiteți-l acasă pe secretarul general al MJ, judecătorul Bogdan Mateescu, scriitorul de mesaje facebok-iste de adolescent revoltat. Un judecător trebuie să facă carieră în instanță, nu să împartă hârtii funcționarilor ministeriali;

*vă ofer soluția pentru a rezolva problema banilor pentru români în 24 de ore: decideți că infracțiunile de corupție nu se prescriu, așa cum s-a procedat în cazul omorurilor și al violurilor;

*vă propun o nouă abordare în problema pensiilor magistraților și v-o spun în modul cel mai serios: problema nu este cu cei care au plecat din sistem și au pensii speciale, ci cu o parte din cei care au rămas deși au vârsta de pensionare și au făcut „pact cu Diavolul”: au intrat în rețelele de influență care și-au făcut un scop din redeschiderea dosarelor penale pentru a-i face scăpați pe marii infractori ai țării. Nu e drept ca din cauza accidentelor din justiție să sufere un întreg corp profesional!

Domnule prim-ministru, Justiția este absolut necesară într-o societate democratică! Magistrații cinstiți trebuie prețuiți și apărați. Când caracatița judiciară coordonată de la nivelul secției de judecători a CSM și al conducerii ICCJ atacă magistrații onorabili, nu ultimii trebuie vizați de politicile guvernamentale, ci primii.

Când în Justiție gravitatea lucrurilor este uriașă, CSAT nu poate asista pasiv. Vorbiți cu Președintele țării și faceți ceea ce este de făcut și e doar la îndemâna dvs. Opriți injustiția din Justiție!”, spune fostul magistrat clujean în mesajul său.

Fostul judecător Cristi Danileț s-a pensionat la 48 de ani, după 25 de ani de activitate. În ianuarie 2024, fostul președinte Klaus Iohannis semna decretul de pensionare a judecătorului clujean Cristi Danileț.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: