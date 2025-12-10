Nicușor Dan reacționează după dezvăluirile Recorder: „Cazurile prezentate trebuie investigate. Soluția este tot în interiorul sistemului de justiție”

Președintele Nicușor Dan a reacționat, miercuri, în cazul dezvăluirilor făcute de Recorder cu privire la sistemul de justiție din România. „Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice”, spune șeful statului.

După apariția documentarului Recorder cu privire la corupția din sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan a reacționat printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook în care a afrimat că „cel mai simplu este ne revoltăm” și „să aruncăm vina generic”.

În același timp, șeful statului arată că „soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție” și a anunțat că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, șeful statului menționează că a „văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție”.

„Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție”, a scris, miercuri, președintele, pe pagina sa de socializare.

El i-a felicitat pe realizatorii documentarului Recorder „care aduc în dezbaterea publică, într-un mod accesibil publicului, probleme importante”.

„În al doilea rând, nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele. Dar soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție. Cazurile prezentate trebuie investigate și trebuie investigată mai ales recurența acestor cazuri. Iar persoanele vinovate trebuie pedepsite, însă tot de sistemul de justiție, și pe bază de probe. Pentru că materialul Recorder prezintă și fapte, care sunt clare, dar și opinii, care trebuie probate”, a evidențiat șeful statului.

Nicușor Dan lansează mai multe întrebări în acest context:

„Cine strânge probele și cine face sesizările? De ce nu avem încă un raport din interiorul sistemului de justiție, deși se vorbește de lucrurile astea de mult timp? Câte sesizări s-au făcut din interiorul sistemului de justiție pe faptele de care vorbim? Câte acțiuni în justiție s-au făcut pe faptele de care vorbim? De ce sunt doar trei magistrați în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii? De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți”.

Raport despre probelemele din Justiție

Președintele a anunțat că s-a început să se lucreze „la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiție”.

„Discutăm cu magistrați. Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină și îi asigur că voi citi personal ce îmi transmit. Dar trebuie și o asumare în interiorul profesiei. Sunt convins că marea majoritate a magistraților sunt oameni serioși, de bună-credință.

E responsabilitatea lor, dincolo de dosarele curente, să se implice în rezolvarea problemelor profesiei lor. Și îi asigur, la rândul meu, de implicare și bună-credință pentru a aduce justiția acolo unde și-o doresc românii”, transmite șeful statului în mesajul citat.

Documentar exploziv despre starea Justiției din România

Reacția lui Nicușor Dan vine în urma unei investigații Recorder.ro, în care mai mulți foști și actuali magistrați vorbesc despre presiuni mari asupra sistemului de justiție, care fac ca dosare mari de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor sau despre judecători mutați de la o instanță la alta, pentru a nu mai judeca anumite dosare.

Potrivit datelor prezentate în documentarul „Justiție Capturată”, realizat de jurnaliștii Recorder, sistemul de justiție din România beneficiază de reglementări coerente, însă acesta a fost blocat din cauza corupției tocmai de către cei puși să-l administreze.

Documentarul aduce mărturii ale unor oameni care sunt sau au fost au fost implicați la vârf în gestionarea sistemului judiciar, precum fosta judecătoare și membră a CSM Andreea Chiș, fostul procuror-șef al DNA Crin Bologa sau actualul vicepreședinte al CSM, procurorul Claudiu Sandu. De asemena, informații relevante sunt prezentate de magistrați activi, dar care au ales să vorbească sub protecția anonimatului.

